De Cristiano Ronaldo a Miley Cyrus: las bodas VIP que aún faltan por celebrarse en 2026

Mientras el año avanza hacia su recta final, todavía quedan parejas que ya presumieron anillo y fecha de boda estimada, aunque prefieren dosificar cada detalle. Cinco compromisos matrimoniales concentran hoy esa espera, y todos coinciden en convertir la intimidad en la verdadera protagonista de su enlace.
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo confirmaron su compromiso en agosto pasado con un anillo valorado en varios millones de euros, y desde entonces la incógnita gira en torno a la fecha exacta, que apunta a finales de verano o comienzos de otoño en la Catedral de Funchal en Madeira como escenario.
Rodríguez y Ronaldo se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como dependienta en una tienda de lujo en Madrid, antes de saltar a la fama mundial.
Miley Cyrus sella este año su compromiso con el baterista Maxx Morando y lo hace alejándose de la producción hollywoodense que enmarcó su primer matrimonio.
Cyrus y Morando se comprometieron en diciembre de 2025, tras cuatro años de relación.
Lady Gaga, comprometida desde 2024 con el empresario Michael Polansky, adelantó en marzo que la boda llegaría “pronto”, sin soltar fecha ni lugar.
Mientras Camila Mendes, más reservada todavía, avanza en la planificación junto a Rudy Mancuso, su pareja desde que ambos protagonizaron juntos una película.
Liam Hemsworth (expareja de Cyrus) y Gabriella Brooks se casarán en Australia, aunque aún no revelan la fecha.
Las bodas más comentadas hasta ahora: Los protagonistas de Spider-Man, Tom Holland y Zendaya, se casaron en secreto sin fecha ni fotos oficiales; Holland lo confirmó meses después en una entrevista con Esquire UK.
Dua Lipa y Callum Turner: Se casaron por lo civil en Londres el 31 de mayo y celebraron después tres días de fiesta en Sicilia, Italia, con Schiaparelli vistiendo a la cantante.
Taylor Swift y Travis Kelce: El enlace se celebró el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden, ante unos 1,000 invitados y máxima discreción.
Las rupturas más polémicas: Bella Hadid terminó con el jinete Adán Bañuelos tras dos años juntos. Ariana Grande y Ethan Slater cerraron su romance de casi tres años tras conocerse en el rodaje de Wicked. Paz Vega y Orson Salazar pusieron fin a casi dos décadas de matrimonio. Elsie Hewitt y Pete Davidson se separaron meses después de ser padres, y Stefon Diggs y Cardi B rompieron en febrero, aunque después surgieron rumores de reconciliación no confirmados.