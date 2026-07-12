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De Cristiano Ronaldo a Miley Cyrus: las bodas VIP que aún faltan por celebrarse en 2026

¿Quiénes faltan por decir “sí, quiero”? Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo, Lady Gaga y Miley Cyrus todavía preparan sus bodas

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 15:31
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Mientras el año avanza hacia su recta final, todavía quedan parejas que ya presumieron anillo y fecha de boda estimada, aunque prefieren dosificar cada detalle. Cinco compromisos matrimoniales concentran hoy esa espera, y todos coinciden en convertir la intimidad en la verdadera protagonista de su enlace.

 Fotos: Instagram | @georginagio y Shutterstock
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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo confirmaron su compromiso en agosto pasado con un anillo valorado en varios millones de euros, y desde entonces la incógnita gira en torno a la fecha exacta, que apunta a finales de verano o comienzos de otoño en la Catedral de Funchal en Madeira como escenario.

 Foto: Instagram | @georginagio
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Rodríguez y Ronaldo se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como dependienta en una tienda de lujo en Madrid, antes de saltar a la fama mundial.

 Foto: Instagram | @georginagio
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Miley Cyrus sella este año su compromiso con el baterista Maxx Morando y lo hace alejándose de la producción hollywoodense que enmarcó su primer matrimonio.

 Foto: Instagram | @mileycyrus
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Cyrus y Morando se comprometieron en diciembre de 2025, tras cuatro años de relación.

 Foto: Instagram | @mileycyrus
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Lady Gaga, comprometida desde 2024 con el empresario Michael Polansky, adelantó en marzo que la boda llegaría “pronto”, sin soltar fecha ni lugar.

Foto: Instagram | @ladygaga
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Mientras Camila Mendes, más reservada todavía, avanza en la planificación junto a Rudy Mancuso, su pareja desde que ambos protagonizaron juntos una película.

 Foto: Instagram | @camimendes
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Liam Hemsworth (expareja de Cyrus) y Gabriella Brooks se casarán en Australia, aunque aún no revelan la fecha.

 Foto: Cortesía redes sociales
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Las bodas más comentadas hasta ahora: Los protagonistas de Spider-Man, Tom Holland y Zendaya, se casaron en secreto sin fecha ni fotos oficiales; Holland lo confirmó meses después en una entrevista con Esquire UK.

 Foto: EFE
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Dua Lipa y Callum Turner: Se casaron por lo civil en Londres el 31 de mayo y celebraron después tres días de fiesta en Sicilia, Italia, con Schiaparelli vistiendo a la cantante.

 Foto: Instagram | @dualipa
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Taylor Swift y Travis Kelce: El enlace se celebró el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden, ante unos 1,000 invitados y máxima discreción.

 Foto: Instagram | @taylorswift
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Las rupturas más polémicas: Bella Hadid terminó con el jinete Adán Bañuelos tras dos años juntos. Ariana Grande y Ethan Slater cerraron su romance de casi tres años tras conocerse en el rodaje de Wicked. Paz Vega y Orson Salazar pusieron fin a casi dos décadas de matrimonio. Elsie Hewitt y Pete Davidson se separaron meses después de ser padres, y Stefon Diggs y Cardi B rompieron en febrero, aunque después surgieron rumores de reconciliación no confirmados.

 Foto: Shutterstock
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