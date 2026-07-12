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Jennifer Castro, la influencer que aspira a la corona de Miss Universe Honduras 2026

Disciplina, constancia y pasión por comunicar definen el perfil de Jennifer Castro, la representante de Yoro que aspira a la corona de Miss Universe Honduras

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 13:17
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La organización de Miss Universe Honduras presentó a través de sus redes sociales el segmento Who's that girl?, un espacio en el que da a conocer, una por una, a las mujeres que competirán por la banda nacional. La primera en aparecer en este recorrido es Jennifer Esmeralda Castro Fletes, quien lleva la banda del departamento de Yoro.

 Fotos: Instagram | @misshondurasuniverso
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Castro nació el 28 de abril de 2002 y ha construido, con el paso de los años, una carrera que combina el modelaje, la comunicación y la producción de contenido digital.

 Fotos: Instagram | @misshondurasuniverso
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Según la descripción compartida por la organización del certamen, su imagen pública se sostiene sobre tres pilares que ella misma cultiva de forma constante: la autenticidad, la disciplina y el profesionalismo.

 Foto: Instagram | @esmecastro01
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Su actividad en redes sociales no se limita a la moda. Ahí también aborda temas de estilo de vida, bienestar, deporte y entretenimiento, un abanico que le ha permitido sumar seguidores.

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Ese alcance digital no ha pasado inadvertido para las marcas. De acuerdo con el perfil compartido por Miss Universe Honduras, Castro ha participado en campañas de modelaje y en estrategias de promoción de productos.

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Castro también ha estado detrás de la cobertura de eventos y la realización de entrevistas, tareas que exigen otro tipo de destreza comunicativa.

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A eso se suma su trabajo como community manager, un rol desde el que ha aprendido a administrar comunidades digitales completas y a entender, de primera mano, cómo se construye contenido con un propósito claro.

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Esa mirada integral de la comunicación parece ser, precisamente, uno de los ejes que sostiene su participación en el certamen.

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La organización describe a Castro como una joven convencida de que el crecimiento personal y profesional es un proceso que no se detiene, y que encuentra en la disciplina, la preparación y la constancia los principios que guían cada decisión que toma.

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La candidata sostiene que la imagen adquiere sentido cuando está respaldada por el trabajo y la autenticidad.

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Castro es una de las 19 mujeres que buscan suceder a la actual Miss Universe Honduras, Alejandra Fuentes.

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Y así representar a Honduras en el certamen mundial, que se llevará a cabo en Puerto Rico el próximo noviembre.

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