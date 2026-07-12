Jennifer Castro, la influencer que aspira a la corona de Miss Universe Honduras 2026

La organización de Miss Universe Honduras presentó a través de sus redes sociales el segmento Who's that girl?, un espacio en el que da a conocer, una por una, a las mujeres que competirán por la banda nacional. La primera en aparecer en este recorrido es Jennifer Esmeralda Castro Fletes, quien lleva la banda del departamento de Yoro.
Castro nació el 28 de abril de 2002 y ha construido, con el paso de los años, una carrera que combina el modelaje, la comunicación y la producción de contenido digital.
Según la descripción compartida por la organización del certamen, su imagen pública se sostiene sobre tres pilares que ella misma cultiva de forma constante: la autenticidad, la disciplina y el profesionalismo.
Su actividad en redes sociales no se limita a la moda. Ahí también aborda temas de estilo de vida, bienestar, deporte y entretenimiento, un abanico que le ha permitido sumar seguidores.
Ese alcance digital no ha pasado inadvertido para las marcas. De acuerdo con el perfil compartido por Miss Universe Honduras, Castro ha participado en campañas de modelaje y en estrategias de promoción de productos.
Castro también ha estado detrás de la cobertura de eventos y la realización de entrevistas, tareas que exigen otro tipo de destreza comunicativa.
A eso se suma su trabajo como community manager, un rol desde el que ha aprendido a administrar comunidades digitales completas y a entender, de primera mano, cómo se construye contenido con un propósito claro.
Esa mirada integral de la comunicación parece ser, precisamente, uno de los ejes que sostiene su participación en el certamen.
La organización describe a Castro como una joven convencida de que el crecimiento personal y profesional es un proceso que no se detiene, y que encuentra en la disciplina, la preparación y la constancia los principios que guían cada decisión que toma.
La candidata sostiene que la imagen adquiere sentido cuando está respaldada por el trabajo y la autenticidad.
Castro es una de las 19 mujeres que buscan suceder a la actual Miss Universe Honduras, Alejandra Fuentes.
Y así representar a Honduras en el certamen mundial, que se llevará a cabo en Puerto Rico el próximo noviembre.