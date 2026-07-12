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Horóscopo de hoy: predicciones para Aries, Tauro, Géminis y los 12 signos del zodiaco

Los astros traen nuevas oportunidades, desafíos y reflexiones para los 12 signos del zodiaco. Revisa las predicciones del horóscopo de hoy en temas como amor, trabajo, salud y relaciones personales

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 00:00
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril).Momentos familiares felices, quizás con aires de boda en el horizonte o el nacimiento de un bebé largamente deseado. En el trabajo también se perfilan días de proyectos interesantes.

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TAURO (21 de abril - 20 de mayo). Deberías aprovechar esta jornada para descansar y cuidarte mucho: durante los próximos días, tus principales problemas tendrán que ver con complicaciones en tu organismo, aunque tendrás que seguir trabajando.

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GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio). Tienes pendiente visitar a parientes a los que hace tiempo no ves, y hoy puedes disponer de las ganas y las horas necesarias para ello. Controla los gastos este mes porque el siguiente necesitarás un extra para compras.

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CÁNCER (22 de junio - 22 de julio). El día pinta de manera óptima después de una semana muy complicada, en la que puede que te hayas olvidado de hacer algunas llamadas personales importantes. Será tu primera tarea del día y muy satisfactoria, por cierto.

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LEO (23 de julio - 22 de agosto). Es una buena época para proyectar la casa de tus sueños, además sin contar con grandes cantidades de dinero. Pon a prueba tu imaginación y saca del armario tus viejos diseños; seguro que pasas un domingo ideal.

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VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre). Los papeles pueden intercambiarse con tu pareja. Hoy podrás hacer todo lo que normalmente criticas en ella, porque te dará la oportunidad de vivir esa experiencia. Será algo muy positivo para la relación, ya que aumentará el entendimiento mutuo.

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LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre). En los temas de salud, te convendrá cuidar especialmente tu piel, posiblemente expuesta a demasiadas agresiones en los últimos tiempos. Si sales de vacaciones, ten en cuenta que el exceso de sol no es nada bueno.

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ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre). Defenderás las opiniones de tus seres más allegados, aunque no estés convencido de que sean las más acertadas. Tu lealtad es un rasgo de tu carácter y lo dejarás claro en estos momentos en que alguien necesitará de tu apoyo.

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SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre). Tu trayectoria sentimental no atraviesa el mejor momento. Debes alejar de tu vida cotidiana toda desconfianza, ya que de ahí pueden surgir problemas con tu pareja. No intentes ver fantasmas donde no los hay.

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CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero). Tu esfuerzo y tesón te han puesto en el lugar que hoy ocupas, justo donde querías llegar. Si has comprendido algo a lo largo de los años es que nadie regala nada, y mucho menos la vida. Tus mejores deseos se verán cumplidos.

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ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero). La actividad física, cuando no es de alta competición, siempre es saludable y este es un buen día para realizarla. Alguien está siguiendo tu labor profesional y puede que hoy recibas una llamada sorpresa. Procura compartir tus impresiones con las personas que te quieren; no seas huraño.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Saldrás definitivamente de dudas respecto a tu vida sentimental, sin necesidad de introducir cambios importantes, porque la persona que ocupa tu corazón te demostrará hasta qué punto puedes confiar en ella. Te sentirás una persona muy afortunada.

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