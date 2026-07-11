Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”

A sus 85 años, Patrick Stewart deja claro que la jubilación no entra en sus planes. "No puedo imaginarme retirándome nunca", asegura el actor británico.
El inolvidable capitán Jean-Luc Picard y el profesor Charles Xavier afirma que actuar sigue siendo parte esencial de su vida, incluso después de más de seis décadas de carrera.
Los rumores sobre un posible adiós al cine tras Avengers: Doomsday fueron desmentidos por el propio Stewart, quien asegura que seguirá aceptando proyectos que lo entusiasmen.
"Siempre y para siempre seré actor", afirma Stewart, convencido de que la interpretación es mucho más que una profesión: es su forma de vida.
El actor volverá a ponerse en la piel de Charles Xavier en Avengers: Doomsday, compartiendo nuevamente pantalla con Ian McKellen como Magneto.
Aunque reconoce que los papeles para actores de su edad son menos frecuentes, Stewart celebra que todavía recibe propuestas que representan nuevos desafíos creativos.
Con una trayectoria marcada por Star Trek y X-Men, el intérprete continúa ampliando su carrera sin pensar en un punto final.
El veterano actor considera que la pasión por actuar sigue intacta y que aún tiene historias por contar, tanto en el cine como en la televisión.
El regreso de Stewart al Universo Cinematográfico de Marvel será uno de los momentos más esperados de Avengers: Doomsday, prevista para estrenarse este año.
A lo largo de su carrera Patrick Stewart ha interpretado a personajes muy queridos en el cine y, sobre todo, del universo de superhéroes.