  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”

Aunque otros quieran ponerle fecha a su jubilación, el actor Patrick Stewart a sus 85 años no tiene planes de retirarse del cine. Y si bien reconoce que las opciones para intérpretes de su edad disminuyen, esto tampoco le genera tanto apuro

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 18:09
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
1 de 10

A sus 85 años, Patrick Stewart deja claro que la jubilación no entra en sus planes. "No puedo imaginarme retirándome nunca", asegura el actor británico.

 Foto: Shutterstock
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
2 de 10

El inolvidable capitán Jean-Luc Picard y el profesor Charles Xavier afirma que actuar sigue siendo parte esencial de su vida, incluso después de más de seis décadas de carrera.

 Foto: Shutterstock
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
3 de 10

Los rumores sobre un posible adiós al cine tras Avengers: Doomsday fueron desmentidos por el propio Stewart, quien asegura que seguirá aceptando proyectos que lo entusiasmen.

 Foto: Shutterstock
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
4 de 10

"Siempre y para siempre seré actor", afirma Stewart, convencido de que la interpretación es mucho más que una profesión: es su forma de vida.

 Foto: Internet
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
5 de 10

El actor volverá a ponerse en la piel de Charles Xavier en Avengers: Doomsday, compartiendo nuevamente pantalla con Ian McKellen como Magneto.

 Foto: Shutterstock
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
6 de 10

Aunque reconoce que los papeles para actores de su edad son menos frecuentes, Stewart celebra que todavía recibe propuestas que representan nuevos desafíos creativos.

 Foto: Shutterstock
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
7 de 10

Con una trayectoria marcada por Star Trek y X-Men, el intérprete continúa ampliando su carrera sin pensar en un punto final.

 Foto: Internet
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
8 de 10

El veterano actor considera que la pasión por actuar sigue intacta y que aún tiene historias por contar, tanto en el cine como en la televisión.

 Foto: Internet
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
9 de 10

El regreso de Stewart al Universo Cinematográfico de Marvel será uno de los momentos más esperados de Avengers: Doomsday, prevista para estrenarse este año.

 Foto: Shutterstock
Patrick Stewart descarta retirarse del cine: “Siempre y para siempre seré actor”
10 de 10

A lo largo de su carrera Patrick Stewart ha interpretado a personajes muy queridos en el cine y, sobre todo, del universo de superhéroes.

 Foto: Internet
Cargar más fotos