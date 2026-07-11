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"Ya no soy ese niño", dice Finn Wolfhard, que tras Stranger Things busca su camino como adulto

Su carrera actoral inició tres años antes de Stranger Things, pero fue la serie de Netflix la que le dio reconocimiento; tras cerrar ese ciclo, el actor y cantante busca su lugar en esta etapa de joven adulto, donde la música le ha dado la libertad de encontrarse

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 17:02
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“Ya no soy ese niño. Soy un adulto intentando encontrar significado en mi vida”, confesó Finn Wolfhard al hablar de la transición de estrella infantil a joven adulto en una entrevista con la revista Rolling Stone.

 Foto: Shutterstock
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El actor reconoce que crecer frente a las cámaras fue un desafío: “Estoy tratando de entender quién soy ahora”, afirmó durante la entrevista.

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Tras años interpretando a Mike Wheeler en Stranger Things, Wolfhard asegura que busca proyectos con mayor profundidad emocional.

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“Quiero hacer cosas que me asusten un poco”, dijo el actor sobre los nuevos retos que desea asumir en el cine y la música.

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Finn Wolfhard admite que la fama temprana cambió su vida, pero hoy intenta enfocarse en aquello que realmente le apasiona.

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“No tengo todas las respuestas”, reconoció el intérprete canadiense al hablar de las dudas que acompañan esta nueva etapa de su vida, en la que ha regresado a su casa en Vancouver para relajarse antes del tour con su banda.

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El artista ha estado inmerso en la producción de su nuevo disco Fire From The Hip que lo llevará a un tour por varias ciudades.

 Foto: Instagram de Finn Wolfhard
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La actuación no ha sido la única faceta del actor a lo largo de estos años en los que ha conformado el elenco principal de la serie de Netflix, la música ha sido otra parte de su carrera a la que le ha dedicado mucho tiempo.

 Foto: Instagram de Finn Wolfhard
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“Estoy intentando ser más honesto conmigo mismo”, señaló Wolfhard al explicar cómo ha cambiado su manera de tomar decisiones profesionales.

 Foto: Instagram de Finn Wolfhard
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Con el final de Stranger Things, el actor ve el cierre de la serie como el comienzo de una nueva etapa creativa. “A veces solo estoy tratando de encontrar mi lugar en el mundo”, confesó en una de las reflexiones más personales de la entrevista.

 Foto: Instagram de Finn Wolfhard
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