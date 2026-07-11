Camila Sodi se sincera sobre su cirugía de matriz: “Tenía un tumor gigante”

"Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro", reconoció la actriz, quien admitió que la espera resultó difícil de sobrellevar pese a que hoy afronta el proceso con más calma. Para transitar estas semanas de reposo, contó que se ha refugiado en el consumo de series y películas, una actividad que su ritmo habitual de trabajo pocas veces le permite disfrutar con calma.