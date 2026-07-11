Camila Sodi se sincera sobre su cirugía de matriz: “Tenía un tumor gigante”

Camila Sodi rompió el silencio sobre el padecimiento que la llevó al quirófano hace unas semanas. En una dinámica de preguntas y respuestas que abrió en sus historias de Instagram, la actriz mexicana confirmó que la histerectomía a la que se sometió fue consecuencia de un mioma que había crecido hasta alcanzar un tamaño considerable.
"Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido gigante, del tamaño de una toronja y pues ya no había de otra, cuando toca, toca, y es mejor no tener más dolor y tumores y cosas adentro de nosotros", contó la sobrina de Thalía a sus seguidores.
La intérprete había generado inquietud entre su público a mediados de junio, cuando publicó fotografías desde un hospital sin precisar en ese momento el motivo de su ingreso.
Aquella vez se limitó a informar que la operación había resultado exitosa y a agradecer el respaldo recibido. "Todo salió bien. Estaré sanando", escribió entonces, además de reconocer el trato del personal médico que la atendió durante su estancia hospitalaria.
Fue hasta esta reciente sesión de preguntas cuando la actriz decidió profundizar en el diagnóstico y en las razones que la llevaron a tomar la decisión de extirparse el útero.
Al responder a una seguidora que le compartió su propio caso de endometriosis, Sodi señaló que existen distintos motivos por los que una mujer puede requerir este procedimiento y que, en su situación particular, el crecimiento del mioma ya no dejaba margen para otra alternativa.
La actriz también se refirió al periodo posterior a la cirugía, que describió como el tramo más exigente del proceso.
Explicó que la inflamación abdominal que experimentó en los primeros días guardaba cierto parecido con las etapas de un embarazo, y que ese volumen fue cediendo de forma gradual conforme avanzaba la recuperación.
Los médicos le recomendaron un descanso absoluto de seis semanas para permitir que su cuerpo se acomodara tras la intervención.
"Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro", reconoció la actriz, quien admitió que la espera resultó difícil de sobrellevar pese a que hoy afronta el proceso con más calma. Para transitar estas semanas de reposo, contó que se ha refugiado en el consumo de series y películas, una actividad que su ritmo habitual de trabajo pocas veces le permite disfrutar con calma.
Sodi decidió hacer pública esta experiencia con un propósito concreto, acompañar a otras mujeres que atraviesan o están por atravesar una cirugía similar.
Su testimonio se suma al de otras figuras públicas que en los últimos meses han optado por hablar abiertamente sobre padecimientos ginecológicos, un tema que durante mucho tiempo permaneció fuera de la conversación pública pese a su frecuencia entre la población femenina.