Por 25 dólares, los fanáticos compraron la basura de la boda de Taylor Swift

La rapidez con la que se agotaron las piezas refleja un patrón que se repite entre los seguidores de la cantante, dispuestos a gastar en cualquier objeto que los acerque a ella. Una residente del centro de Manhattan, identificada como Natalia Cruz, resumió ese fenómeno en declaraciones a CBS News New York. "Creo que con las swifties, por cualquier cosa relacionada con Taylor Swift, la gente sería capaz de dar un brazo", afirmó.