Maya Hawke revela que "Los juegos del hambre" inspiró su sueño de convertirse en actriz

Antes de convertirse en una de las protagonistas de Stranger Things, Maya Hawke encontró inspiración en una saga que marcó a toda una generación: "Los juegos del hambre". La actriz asegura que la interpretación de Jennifer Lawrence despertó su deseo de dedicarse al cine.
Maya Hawke pasó de admirar la franquicia desde las butacas a formar parte de su universo. La actriz ahora interpreta a Wiress en "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha", la nueva precuela de la saga que se estrenará en noviembre de 2026.
La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke confesó que ver a Jennifer Lawrence dar vida a Katniss Everdeen fue una experiencia decisiva en el camino que la llevó hacia la actuación, por lo que no fueron sus padres, actores muy reconocidos en la industria de Hollywood, quienes representaron una influencia tan determinante para ella.
“Sinceramente, le debo mucho a la película original de ´Los juegos del hambre´ por inspirarme a querer ser actriz”, dice Maya en una entrevista exclusiva con la revista People.
Aunque la actriz reconoce que es complicado ofrecer una buena actuación en una película de acción, puesto que son muchos los elementos que podrían jugar en contra de la capacidad de brillar actoralmente, por eso reconoce el gran trabajo de los actores originales de la saga.
Sobre Jennifer Lawrence, la actriz admira su capacidad de destacar y ofrecer una actuación "singularmente excelente", y retratar a un personaje auténtico que no se vio neutralizado por su género.
Maya Hawke es la protagonista de la segunda precuela de la saga. "Amanecer en la cosecha" transcurre después de "Balada de pájaros cantores y serpientes".
Hawke interpreta a una versión más joven de Wiress, personaje que hizo Amanda Plummer en "Los juegos del hambre: En llamas".
Junto a Hawke también estarán Joseph Zada , Ralph Fiennes , Elle Fanning , Jesse Plemons , Kelvin Harrison Jr. , Kieran Culkin y Lili Taylor, quienes interpretan versiones más jóvenes de personajes favoritos de los fans de la franquicia.
La actriz hasta el momento ha compartido esta foto del rodaje, y un video, pero hasta ahora son pocos los detalles que se conocen del filme.