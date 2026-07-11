Anne Hathaway dice que Tom Holland es como un "hijo soñado"

El elenco de "La odisea" anda en plena gira de promoción en las principales ciudades del mundo, y en ese ir y venir los actores y actrices han participado en programas y entrevistas, y fue justamente en una de esas dinámicas que Anne Hathaway expresó su admiración por Tom Holland.
La actriz estadounidense es Penélope en la nueva película de Christopher Nolan. Ella es la esposa de Odiseo (Matt Damon) y la madre de Telémaco (Tom Holland), y desde ese lugar habló sobre su colega.
Durante una entrevista con eTalk, Hathaway habló sobre la experiencia de dar vida a la madre del personaje de Holland, y no escatimó en elogios hacia el actor británico.
"Como mamá en la vida real, espero de verdad que todos mis hijos crezcan para ser tan maravillosos como mi hijo en la pantalla", afirmó la actriz antes de describir a Holland como un "hijo soñado".
Hathaway, que actualmente espera a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, ya es madre de Jonathan y Jack. Aunque anteriormente ha dicho que preferiría que sus hijos no ingresaran a la actuación desde pequeños, dejó claro que la personalidad y calidad humana de Holland son un ejemplo que le gustaría ver reflejado en ellos.
La actriz también destacó el ambiente de compañerismo que se vivió durante el rodaje de "La odisea", una de las películas más esperadas del año, y cuyo estreno en Honduras está agendado para el jueves 16 de julio.
Según Hathaway, el elenco compartía una profunda admiración por Christopher Nolan, además de un gran respeto entre todos los integrantes del reparto, encabezado por Matt Damon.
"Tenemos un guion increíble y actores brillantes, pero realmente adoro a Tom, adoro a Matt y adoro a Chris. Aunque era una película épica, todo estaba basado en la apreciación y el respeto mutuo", comentó.
La protagonista de "El diablo viste a la moda" añadió que todos los actores tenían el mismo objetivo: estar a la altura de un proyecto dirigido por Nolan.
"No creo que ninguno quisiera decepcionar a Chris, así que todos sacamos nuestra mejor versión e intentamos ser actores dignos de estar en una película de Christopher Nolan", expresó.