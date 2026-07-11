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Anne Hathaway dice que Tom Holland es como un "hijo soñado"

La admiración de la actriz trasciende la pantalla: para Anne Hathaway, Tom Holland no solo es un gran actor, sino también un gran hijo. Ambos interpretan a madre e hijo en "La odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 14:32
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El elenco de "La odisea" anda en plena gira de promoción en las principales ciudades del mundo, y en ese ir y venir los actores y actrices han participado en programas y entrevistas, y fue justamente en una de esas dinámicas que Anne Hathaway expresó su admiración por Tom Holland.

 Foto: EFE
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La actriz estadounidense es Penélope en la nueva película de Christopher Nolan. Ella es la esposa de Odiseo (Matt Damon) y la madre de Telémaco (Tom Holland), y desde ese lugar habló sobre su colega.

 Foto: Instagram de Anne Hathaway
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Durante una entrevista con eTalk, Hathaway habló sobre la experiencia de dar vida a la madre del personaje de Holland, y no escatimó en elogios hacia el actor británico.

 Foto: Universal Pictures
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"Como mamá en la vida real, espero de verdad que todos mis hijos crezcan para ser tan maravillosos como mi hijo en la pantalla", afirmó la actriz antes de describir a Holland como un "hijo soñado".

 Foto: Universal Pictures
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Hathaway, que actualmente espera a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, ya es madre de Jonathan y Jack. Aunque anteriormente ha dicho que preferiría que sus hijos no ingresaran a la actuación desde pequeños, dejó claro que la personalidad y calidad humana de Holland son un ejemplo que le gustaría ver reflejado en ellos.

 Foto: Instagram de Anne Hathaway
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La actriz también destacó el ambiente de compañerismo que se vivió durante el rodaje de "La odisea", una de las películas más esperadas del año, y cuyo estreno en Honduras está agendado para el jueves 16 de julio.

 Foto: Universal Pictures
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Según Hathaway, el elenco compartía una profunda admiración por Christopher Nolan, además de un gran respeto entre todos los integrantes del reparto, encabezado por Matt Damon.

 Foto: EFE
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"Tenemos un guion increíble y actores brillantes, pero realmente adoro a Tom, adoro a Matt y adoro a Chris. Aunque era una película épica, todo estaba basado en la apreciación y el respeto mutuo", comentó.

 Foto: EFE
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La protagonista de "El diablo viste a la moda" añadió que todos los actores tenían el mismo objetivo: estar a la altura de un proyecto dirigido por Nolan.

 Foto: Instagram de Anne Hathaway
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"No creo que ninguno quisiera decepcionar a Chris, así que todos sacamos nuestra mejor versión e intentamos ser actores dignos de estar en una película de Christopher Nolan", expresó.

 Foto: EFE
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