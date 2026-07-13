Senasa asegura que no se han reportado nuevos casos de influenza aviar en el país

Tegucigalpa, Honduras.- El comportamiento de la influenza aviar en el país muestra una tendencia a la baja, luego de los primeros casos detectados en semanas recientes en el territorio nacional, aseguran las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa). Rafael Rodríguez, director de Senasa, explicó que, de acuerdo con los sistemas de vigilancia epidemiológica desplegados en todo el país, en los últimos días no se han identificado nuevos casos en aves domésticas, lo que representa un indicio positivo dentro del control sanitario de la enfermedad. "Nuestro programa sigue continuamente en todas las zonas en las que hemos diagnosticado casos en el tema de aves silvestres, pero lo que estamos viendo es una tendencia a la baja hasta la fecha", dijo el funcionario.

Como parte de las acciones de contención de la enfermedad que afecta a las aves silvestres, domésticas y de granja, las autoridades han intensificado las inspecciones en comunidades y unidades productivas. Según los datos oficiales, se han visitado más de 270 comunidades a nivel nacional como parte del plan de vigilancia activa. Se han realizado muestreos y análisis sanitarios en más de 90 granjas, especialmente en zonas de alto riesgo productivo, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos casos positivos de la enfermedad en aves de corral. El funcionario también destacó que las brigadas sanitarias han extendido su cobertura hacia la producción de traspatio, logrando censar más de 380,000 aves en diferentes regiones del país, sin reportes de afectación. Los casos de influenza aviar en aves domésticas: hasta la fecha se ha registrado un reporte en una granja ubicada en San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, mientras que en aves silvestres se confirmaron incidencias en los departamentos de Lempira y Copán. En relación con el consumo de productos avícolas, el director de Senasa reiteró que no existe ningún riesgo para la población al consumir carne de pollo ni huevos, siempre que estos sean debidamente manipulados y cocinados.