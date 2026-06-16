Senasa reporta más de 320 aves muertas por influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó que al menos 320 aves silvestres han sido recolectadas tras la detección de un brote de influenza aviar en una zona de contención ubicada en el occidente de Honduras.

El jefe de Epidemiología de Senasa, Josué Lémuz, informó que la especie más afectada es el zopilote negro y aclaró que, hasta el momento, el evento sanitario permanece limitado a fauna silvestre.

“En este momento podemos confirmar que el evento se ha suscitado específicamente en aves silvestres”, afirmó el funcionario.