Galardón a la excelencia empresarial que impulsa la resiliencia y el desarrollo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El sector privado de Honduras se dio cita en un exclusivo encuentro corporativo en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, donde Manpower Group y Brain Consulting Group entregaron importantes reconocimientos a los líderes con mayor impacto social, resiliencia y trayectoria profesional en el país. El foro no solo sirvió para conmemorar el 28 aniversario de operaciones de Manpower Group en el territorio hondureño, sino también para analizar la evolución del empleo, la transformación digital y los nuevos desafíos en la gestión del talento humano. La gala tuvo un significado de alta trascendencia al exaltar el legado de figuras importantes que han cimentado el desarrollo económico nacional.

Entre los homenajeados de la noche destacó el licenciado Jorge Canahuati Larach, CEO de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), galardonado por su liderazgo histórico en la industria de los medios de comunicación y su constante impulso al crecimiento sostenible de Honduras y Centroamérica. La jornada inició con el desglose del propósito fundamental de estos galardones, orientados a visibilizar la sostenibilidad corporativa y el valor estratégico que representa el capital humano dentro de la competitividad de las organizaciones.

"Estamos muy orgullosos de poder representar a todos los líderes que reconocen y que transforman la cultura de Honduras", expresó Lesslie Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group. La alta dirección de la firma consultora enfatizó que la verdadera transformación económica se origina en la capacidad ejecutiva de capacitar e inspirar al personal, lo que se traduce directamente en un entorno de negocios más sólido e inclusivo para la nación. "No solamente las organizaciones cambian a las personas, sino que cambiamos culturas, cambiamos personas y eso trasciende la sociedad y por esta razón estamos reconociendo a todas estas personas que trascienden a través de los colaboradores", afirmó Davidovich.

Agradecimientoss

Por su parte, el sector gremial empresarial valoró la trascendencia de estos espacios de evaluación técnica, subrayando la urgencia de adaptar las estructuras productivas ante la irrupción acelerada de tecnologías disruptivas dentro del mercado laboral. "Manpower es una empresa reconocida mundialmente, está en varios países de Latinoamérica. Cumple 28 años de existencia aquí en Honduras, dándole servicio a las empresas de mucha eficiencia", sostuvo Karin Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). El dirigente gremial acotó que la participación institucional en este tipo de foros fortalece la visión estratégica de la libre empresa, incentivando la búsqueda permanente de mecanismos que dinamicen el empleo formal y la certidumbre jurídica en la zona norte y el resto del país. "De una empresa líder como Manpower Group, recibir un reconocimiento significa que las instituciones donde estamos sirviendo, como la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, están siempre buscando el bienestar y la mejora para la economía de nuestro país", señaló Qubain.

Líder de la comunicacoón

Uno de los momentos cumbres de la ceremonia fue el homenaje otorgado al CEO de Grupo OPSA y Estrategia & Negocios (E&N), cuya visión informativa ha acompañado el devenir económico centroamericano por más de seis décadas, consolidando referencias de credibilidad en la región. "Este reconocimiento, primero con mucho agradecimiento lo recibimos, con mucha humildad también", manifestó Jorge Canahuati Larach, CEO de Grupo OPSA y E&N. El galardonado enfatizó la responsabilidad imperativa que recae sobre el empresariado contemporáneo para formar y guiar a las nuevas generaciones de líderes, garantizando la continuidad de principios éticos y la entrega de valor agregado hacia las audiencias y consumidores.

"Es una vida entera, más de 60 años que Grupo OPSA tiene tratando de buscar generar la confianza, tener la credibilidad que en un medio de comunicación es muy importante", agregó Canahuati. El empresario remarcó cómo la expansión editorial ha permitido proyectar el pulso corporativo y las mejores prácticas de gobernanza a través de plataformas clave de análisis económico en toda la región. "Eso es lo que hemos tratado de hacer, de esa manera impactando la sociedad hondureña principalmente y ahora a través de Estrategia & Negocios con la sociedad centroamericana, tratando de ayudarles a ellos a comprender el mundo y a tomar mejores decisiones", puntualizó Canahuati.

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