Galardón a la excelencia empresarial que impulsa la resiliencia y el desarrollo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El sector privado de Honduras se dio cita en un exclusivo encuentro corporativo en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, donde Manpower Group y Brain Consulting Group entregaron importantes reconocimientos a los líderes con mayor impacto social, resiliencia y trayectoria profesional en el país.
El foro no solo sirvió para conmemorar el 28 aniversario de operaciones de Manpower Group en el territorio hondureño, sino también para analizar la evolución del empleo, la transformación digital y los nuevos desafíos en la gestión del talento humano.
La gala tuvo un significado de alta trascendencia al exaltar el legado de figuras importantes que han cimentado el desarrollo económico nacional.
Entre los homenajeados de la noche destacó el licenciado Jorge Canahuati Larach, CEO de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), galardonado por su liderazgo histórico en la industria de los medios de comunicación y su constante impulso al crecimiento sostenible de Honduras y Centroamérica.
La jornada inició con el desglose del propósito fundamental de estos galardones, orientados a visibilizar la sostenibilidad corporativa y el valor estratégico que representa el capital humano dentro de la competitividad de las organizaciones.
"Estamos muy orgullosos de poder representar a todos los líderes que reconocen y que transforman la cultura de Honduras", expresó Lesslie Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group.
La alta dirección de la firma consultora enfatizó que la verdadera transformación económica se origina en la capacidad ejecutiva de capacitar e inspirar al personal, lo que se traduce directamente en un entorno de negocios más sólido e inclusivo para la nación.
"No solamente las organizaciones cambian a las personas, sino que cambiamos culturas, cambiamos personas y eso trasciende la sociedad y por esta razón estamos reconociendo a todas estas personas que trascienden a través de los colaboradores", afirmó Davidovich.
Agradecimientoss
Por su parte, el sector gremial empresarial valoró la trascendencia de estos espacios de evaluación técnica, subrayando la urgencia de adaptar las estructuras productivas ante la irrupción acelerada de tecnologías disruptivas dentro del mercado laboral.
"Manpower es una empresa reconocida mundialmente, está en varios países de Latinoamérica. Cumple 28 años de existencia aquí en Honduras, dándole servicio a las empresas de mucha eficiencia", sostuvo Karin Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
El dirigente gremial acotó que la participación institucional en este tipo de foros fortalece la visión estratégica de la libre empresa, incentivando la búsqueda permanente de mecanismos que dinamicen el empleo formal y la certidumbre jurídica en la zona norte y el resto del país.
"De una empresa líder como Manpower Group, recibir un reconocimiento significa que las instituciones donde estamos sirviendo, como la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, están siempre buscando el bienestar y la mejora para la economía de nuestro país", señaló Qubain.
Líder de la comunicacoón
Uno de los momentos cumbres de la ceremonia fue el homenaje otorgado al CEO de Grupo OPSA y Estrategia & Negocios (E&N), cuya visión informativa ha acompañado el devenir económico centroamericano por más de seis décadas, consolidando referencias de credibilidad en la región.
"Este reconocimiento, primero con mucho agradecimiento lo recibimos, con mucha humildad también", manifestó Jorge Canahuati Larach, CEO de Grupo OPSA y E&N.
El galardonado enfatizó la responsabilidad imperativa que recae sobre el empresariado contemporáneo para formar y guiar a las nuevas generaciones de líderes, garantizando la continuidad de principios éticos y la entrega de valor agregado hacia las audiencias y consumidores.
"Es una vida entera, más de 60 años que Grupo OPSA tiene tratando de buscar generar la confianza, tener la credibilidad que en un medio de comunicación es muy importante", agregó Canahuati.
El empresario remarcó cómo la expansión editorial ha permitido proyectar el pulso corporativo y las mejores prácticas de gobernanza a través de plataformas clave de análisis económico en toda la región.
"Eso es lo que hemos tratado de hacer, de esa manera impactando la sociedad hondureña principalmente y ahora a través de Estrategia & Negocios con la sociedad centroamericana, tratando de ayudarles a ellos a comprender el mundo y a tomar mejores decisiones", puntualizó Canahuati.
Esfuerzo
El sector automotriz e industrial también tuvo una representación destacada, proyectando la importancia de robustecer las cadenas de valor, la infraestructura comercial y la capacitación constante de la fuerza laboral ante las exigencias del comercio internacional.
"Es un reconocimiento a muchos años dedicados a nuestros equipos humanos, dedicados al desarrollo, al crecimiento y buscando siempre ser una empresa referente en el mercado", aseveró Thibaud Aymeric, CEO de Corporación Flores.
El ejecutivo resaltó que en un entorno altamente competitivo, la diferenciación comercial debe cimentarse en la excelencia del servicio y en la formación continua del talento operativo para responder con agilidad a las nuevas tendencias globales.
"Pensamos que uno de los capitales más relevantes de las empresas son sus personas. Entonces, un desarrollo de los talentos, un desarrollo de las capacidades de nuestros equipos es fundamental", recalcó Aymeric.
En el ámbito agroindustrial y de responsabilidad social, se expuso la necesidad de articular estrategias corporativas enfocadas en la reducción de la brecha socioeconómica y en la gestión integral de riesgos comunitarios.
"Para nosotros siempre estos reconocimientos los agradecemos profundamente porque creemos que hay organizaciones que están reconociendo el esfuerzo de empresas nacionales para mejorar el entorno laboral", declaró Pamela Molina, presidenta de la fundación de Grupo Agrolíbano.
La representante empresarial sostuvo que el sector privado debe asumir un rol activo para mitigar los desafíos estructurales del país, promoviendo modelos de negocios éticos que generen valor compartido tanto en los mercados internacionales como en las zonas de influencia local.
"Creo realmente que el sector privado tenemos que ser parte de la solución de este problema de nuestro país para tener entornos más pacíficos, entornos menos violentos, donde realmente todas las personas puedan desarrollarse con mayores oportunidades", puntualizó Molina.
Finalmente, la nueva generación de empresarios del sector industrial resaltó el valor de la resiliencia y el esfuerzo constante como motores indispensables para superar la incertidumbre operativa e impulsar nuevos proyectos de inversión en el país.
"Un agradecimiento profundo con Manpower Group por este reconocimiento, es una labor de todos los días desde hace muchos años que se hace, tratando de ser mejores personas, mejores líderes, mejores empresas", externó Alberto Sikaffi, representante de Industria del Acero.
El joven directivo concluyó con un mensaje dirigido a los nuevos emprendedores que buscan formalizar sus unidades de negocio dentro del ecosistema productivo nacional.
"No aceptar el primer no, seguir adelante, no darse por vencido, las cosas nunca son fáciles, lo bueno cuesta; entonces no darse por vencido y seguir tratando", agregó Sikaffi.