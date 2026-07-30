Empresarios hondureños son reconocidos por su trayectoria, liderazgo y aporte al desarrollo del país

Más de 40 líderes empresariales de distintos sectores productivos fueron reconocidos por su trayectoria, visión estratégica y contribución al desarrollo económico de Honduras durante la primera edición de los galardones organizados por Manpower Group y Brain Consulting Group.
La ceremonia reunió a representantes de la banca, telecomunicaciones, consumo masivo, industria y otros rubros, en una gala celebrada en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, donde se destacó el papel del empresariado en la generación de empleo y crecimiento económico.
Entre los homenajeados sobresalió el licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), quien recibió un reconocimiento por su trayectoria corporativa y su aporte al fortalecimiento del sector empresarial en Honduras y Centroamérica.
Su liderazgo al frente de medios como EL HERALDO y La Prensa fue destacado como un referente dentro de la industria de la comunicación y como parte de su contribución al desarrollo empresarial de la región.
Issis Sandoval, country manager de Manpower Group para Honduras y Nicaragua, explicó que la iniciativa busca reconocer a líderes que han dejado huella en sus organizaciones y en el país.
“Es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, donde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria”, expresó Sandoval.
La ejecutiva señaló que el evento reunió a representantes de diferentes sectores económicos, lo que permitió destacar la diversidad del liderazgo empresarial hondureño.
“Tenemos diversidad de industrias, hay representantes de la banca, consumo masivo, telecomunicaciones”, detalló.
El reconocimiento se desarrolló en el marco del 28 aniversario de Manpower Group en Honduras, compañía que destacó su trayectoria en el área de empleabilidad y desarrollo del talento humano.
Durante la jornada también se presentó una conferencia magistral a cargo de Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, quien compartió una visión sobre liderazgo transformador y los desafíos del entorno empresarial actual.
Por su parte, Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group, destacó que los homenajeados fueron seleccionados por su trayectoria profesional y el impacto generado desde sus empresas.
“Esta noche estamos reconociendo a los líderes con mejor trayectoria profesional”, afirmó.