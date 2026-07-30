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Empresarios hondureños son reconocidos por su trayectoria, liderazgo y aporte al desarrollo del país

Los empresarios reconocidos coincidieron en que el galardón representa un reconocimiento al esfuerzo de sus equipos de trabajo y al compromiso de continuar impulsando la economía hondureña

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 21:06
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Más de 40 líderes empresariales de distintos sectores productivos fueron reconocidos por su trayectoria, visión estratégica y contribución al desarrollo económico de Honduras durante la primera edición de los galardones organizados por Manpower Group y Brain Consulting Group.

 Fotos: Álex Pérez | EL HERALDO
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La ceremonia reunió a representantes de la banca, telecomunicaciones, consumo masivo, industria y otros rubros, en una gala celebrada en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, donde se destacó el papel del empresariado en la generación de empleo y crecimiento económico.

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Entre los homenajeados sobresalió el licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), quien recibió un reconocimiento por su trayectoria corporativa y su aporte al fortalecimiento del sector empresarial en Honduras y Centroamérica.

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Su liderazgo al frente de medios como EL HERALDO y La Prensa fue destacado como un referente dentro de la industria de la comunicación y como parte de su contribución al desarrollo empresarial de la región.

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Issis Sandoval, country manager de Manpower Group para Honduras y Nicaragua, explicó que la iniciativa busca reconocer a líderes que han dejado huella en sus organizaciones y en el país.

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“Es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, donde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria”, expresó Sandoval.

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La ejecutiva señaló que el evento reunió a representantes de diferentes sectores económicos, lo que permitió destacar la diversidad del liderazgo empresarial hondureño.

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“Tenemos diversidad de industrias, hay representantes de la banca, consumo masivo, telecomunicaciones”, detalló.

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El reconocimiento se desarrolló en el marco del 28 aniversario de Manpower Group en Honduras, compañía que destacó su trayectoria en el área de empleabilidad y desarrollo del talento humano.

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Durante la jornada también se presentó una conferencia magistral a cargo de Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, quien compartió una visión sobre liderazgo transformador y los desafíos del entorno empresarial actual.

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Por su parte, Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group, destacó que los homenajeados fueron seleccionados por su trayectoria profesional y el impacto generado desde sus empresas.

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“Esta noche estamos reconociendo a los líderes con mejor trayectoria profesional”, afirmó.

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