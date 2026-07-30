Reconocimiento premia la visión y trayectoria del empresariado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En una velada donde la elegancia y el reconocimiento a la visión empresarial se fusionaron de manera magistral, el sector privado celebró la grandeza de quienes día a día construyen el futuro productivo del país.

La cita reunió a las figuras más destacadas de la industria, en un ambiente diseñado para rendir tributo al esfuerzo, la resiliencia y el compromiso de personalidades que inspiran con su ejemplo.

Los galardones para cada líder empresarial fueron hechos por Manpower Group y Brain Consulting Group, en su primera edición.

​Dentro de este selecto grupo de homenajeados destacó la figura del licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), galardonado por su impecable trayectoria corporativa y su aporte invaluable al desarrollo de Honduras y Centroamérica.

Su liderazgo visionario al frente de marcas emblemáticas como El Heraldo y La Prensa no solo ha fortalecido la industria de los medios, sino que se consolida como un faro de integridad e innovación para las futuras generaciones de empresarios.

​Un salón del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa sirvió como el escenario idóneo para acoger esta gala de distinción institucional, convocando a más de 40 altos directivos del ámbito bancario, de consumo masivo y telecomunicaciones, entre otros rubros.

​"La actividad es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, dónde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria", expresó Issis Sandoval, country manager de Manpower Group para Honduras y Nicaragua.

​El encuentro se convirtió en un distinguido punto de convergencia donde se aplaudió la valiosa contribución de cada ejecutivo al dinamismo socioeconómico del país, reforzando los lazos de colaboración entre las industrias líderes de la región.

​"Tenemos diversidad de industrias, hay representantes de la banca, consumo masivo, telecomunicaciones", detalló Sandoval.

​La emotiva ceremonia adquirió un matiz aún más especial al enmarcarse en la celebración de un hito institucional de alto valor para las firmas organizadoras, reafirmando su sólida presencia en el territorio nacional.

​"Esta actividad se realiaza en el marco del 28 aniversario de Manpower Group en Honduras, hoy justamente cumplimos 28 años, de liderar el mundo de la empleabilidad en Honduras", añadió Sandoval.

​La velada ofreció a los presentes una experiencia enriquecedora con la presentación de la conferencia magistral impartida por Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, quien viajó especialmente desde México para compartir su visión estratégica sobre el liderazgo transformador.

​Asimismo, la alianza estratégica organizadora resaltó los altos estándares de sostenibilidad, excelencia y responsabilidad social que caracterizan la labor diaria de los ejecutivos distinguidos.

​"Esta noche estamos reconociendo a los líderes con mejor trayectoria profesional", afirmó Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group.

​Esta memorable noche de gala sienta un valioso precedente para continuar exaltando el talento corporativo y el impacto positivo que impulsa a Honduras hacia nuevos horizontes de prosperidad.

​"Son líderes que realmente tienen una trayectoria y un impacto social demostrado a nivel país y que esto esté impactando no solamente en sus empresas, sino también a nivel regional", enfatizó Davidovich.

Para los empresarios este reconocimiento representa un galardón que remarca el esfuerzo y dedicación de todo el personal, para impulsar la economía de Honduras.