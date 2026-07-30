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Defensa de Roosevelt Hernández pide anular el requerimiento fiscal del MP

La defensa sostiene que las publicaciones en medios militares no constituyen delitos públicos y que la vía legal correspondiente debió ser una querella

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 18:31
Defensa de Roosevelt Hernández pide anular el requerimiento fiscal del MP

La defensa de Roosevelt Hernández interpuso un recurso de reposición buscando que el juzgado revoque la admisión de la acción penal promovida por la Fiscalía.

Foto: Archivo EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, presentó un recurso de reposición para anular el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra su cliente.

El abogado Darwin Mejía explicó que esta acción jurídica se ampara en que la normativa procesal vigente faculta la impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

Así construyó el Ministerio Público el caso contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

Mediante este recurso, la defensa de Roosevelt Hernández pretende que el tribunal revoque el trámite otorgado a la denuncia, alegando que estos hechos señalados corresponden estrictamente al fuero privado y que no son competencia del juzgado.

"Consideramos que las declaraciones o las publicaciones que se realizaron a través de un medio digital son de orden privado y no es competencia de este honorable tribunal conocer", manifestó.

Mejía argumentó que las publicaciones difundidas en medios digitales no vulneran la vida ni incitan al odio, además de catalogarlos como una respuesta institucional.

Asimismo, sugirió que la formulación del requerimiento fiscal contra Roosevelt pudo estar "influenciada" por presiones externas, por lo que insta a las autoridades para actuar con independencia absoluta.

Señalamientos

La causa penal promovida por el Ministerio Público se registró el pasado miércoles 29 de julio, tras pesquisas sobre publicaciones realizadas entre 2025 y 2026 en la plataforma digital de las Fuerzas Armadas.

El expediente señala de forma particular la edición del 26 de mayo de 2025, donde el medio militar difundió la portada "Sicarios de la verdad" e incluyó contenido dirigido a cuestionar a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra

Los señalamientos derivaron en denuncias por parte de los comunicadores afectados y del Colegio de Periodistas de Honduras, al calificar las publicaciones como una estrategia orientada al desacreditamiento.

La audiencia de declaración de imputados está programada para el próximo 7 de agosto, día en el que conocerá los cargos que el MP sostiene en su contra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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