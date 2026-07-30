Defensa de Roosevelt Hernández pide anular el requerimiento fiscal del MP

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, presentó un recurso de reposición para anular el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra su cliente. El abogado Darwin Mejía explicó que esta acción jurídica se ampara en que la normativa procesal vigente faculta la impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

Mediante este recurso, la defensa de Roosevelt Hernández pretende que el tribunal revoque el trámite otorgado a la denuncia, alegando que estos hechos señalados corresponden estrictamente al fuero privado y que no son competencia del juzgado. "Consideramos que las declaraciones o las publicaciones que se realizaron a través de un medio digital son de orden privado y no es competencia de este honorable tribunal conocer", manifestó.

Mejía argumentó que las publicaciones difundidas en medios digitales no vulneran la vida ni incitan al odio, además de catalogarlos como una respuesta institucional. Asimismo, sugirió que la formulación del requerimiento fiscal contra Roosevelt pudo estar "influenciada" por presiones externas, por lo que insta a las autoridades para actuar con independencia absoluta.

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