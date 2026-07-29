¿Cuándo será la audiencia de declaración de imputado contra Roosevelt Hernández?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la emisión de un requerimiento fiscal en su contra, el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, enfrentará la justicia el viernes 7 de agosto.
La acusación fiscal presentada por el Ministerio Público este miércoles 29 de julio lo acusa por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
Sin embargo, la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó la fecha y hora de la comparecencia judicial, en la que se le comunicarán formalmente los hechos que sustentan la acusación presentada por la Fiscalía.
“En esta audiencia se va a manifestar de qué se está acusando a Hernández, y se hará una breve narración de los hechos", explicó.
Además, la funcionaria aseguró que el exjefe de las Fuerzas Armadas también es acusado por delitos contra la libertad de prensa y de expresión.
Antecedentes
La investigación contra Hernández comenzó tras denuncias sobre publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
Las diligencias realizadas por el Ministerio Público, periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) señalaron que ese contenido podría constituir una campaña de desacreditación contra comunicadores, por lo que el caso fue remitido para su análisis a la fiscalía especializada.
La acusación fiscal se fundamenta en esas denuncias, que fueron incorporadas al proceso de investigación para determinar si las publicaciones vulneraron derechos relacionados con la libertad de prensa y la libertad de expresión.
El proceso avanzó luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentara a un perito en abril de 2026. Posteriormente, transcurrieron dos meses hasta que la acusación fiscal se hizo pública.
Con la audiencia programada para el 7 de agosto, el proceso judicial entrará en una nueva etapa, en la que el exjefe militar conocerá de manera formal los cargos que el Ministerio Público sostiene en su contra por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.