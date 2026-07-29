¿Cuándo será la audiencia de declaración de imputado contra Roosevelt Hernández?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la emisión de un requerimiento fiscal en su contra, el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, enfrentará la justicia el viernes 7 de agosto.

La acusación fiscal presentada por el Ministerio Público este miércoles 29 de julio lo acusa por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.

Sin embargo, la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó la fecha y hora de la comparecencia judicial, en la que se le comunicarán formalmente los hechos que sustentan la acusación presentada por la Fiscalía.

“En esta audiencia se va a manifestar de qué se está acusando a Hernández, y se hará una breve narración de los hechos", explicó.

Además, la funcionaria aseguró que el exjefe de las Fuerzas Armadas también es acusado por delitos contra la libertad de prensa y de expresión.