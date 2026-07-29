Los rostros de los hermanos Cortés Mejía, víctimas del incendio en los bordos de Esquipulas

Entre las víctimas está Jahir Cortés Mejía, de 17 años. Su madre recordó que esa misma noche, antes de dormir, él se acercó y le dijo: "La amo. ¿No va a comer?". Mirta, madre de los menores, relató que esa noche les preparó la cena y los acompañó a dormir, antes de irse a acostar al cuarto de su madre.