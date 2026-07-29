Los rostros de los hermanos Cortés Mejía, víctimas del incendio en los bordos de Esquipulas

Cinco hermanos y su sobrina perdieron la vida la madrugada del 29 de julio en el bordo de Esquipulas, en la aldea El Carmen, San Pedro Sula, Cortés. Su madre, devastada por lo ocurrido, relató que horas antes les dio de cenar, sin imaginar que esa tragedia acabaría con sus vidas esa madrugada. Aquí sus rostros.
Horas antes de dormir, la hermana mayor de los Cortés Mejía, Daniela, cerró con candado la puerta de la habitación por seguridad. En el mismo cuarto dormían sus otros cuatro hermanos y su hija, de tan solo 6 meses.
Por causas que aún están siendo investigadas, la vivienda, propiedad de su madre Mirta Lizeth Cortés Mejía, de 34 años, se prendió fuego y quedó reducida a cenizas, arrebatándole la vida a todos los que se encontraban en su interior.
Entre las víctimas está Jahir Cortés Mejía, de 17 años. Su madre recordó que esa misma noche, antes de dormir, él se acercó y le dijo: "La amo. ¿No va a comer?". Mirta, madre de los menores, relató que esa noche les preparó la cena y los acompañó a dormir, antes de irse a acostar al cuarto de su madre.
Jairo Joel Cortés Mejía, de 10 años, es otro de los hermanos que perdió la vida en el incendio.
Madison Charlotte Cortés Mejía, de 6 meses. Su abuela y madre de los pequeños recordó que esa noche llegó a acostarla en su cama y la acompañó hasta que se quedó dormida.
La otra pequeña que murió es Mayra Cortés Mejía, de 7 años. Ella era la menor de las hermanas mujeres.
El pequeño de los hermanos varones era Isaías Cortés Mejía, de 6 años. Solo quedaron vivos dos de sus otros hermanos, quienes no se encontraban en la habitación al momento del incendio.
Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años, era la mayor y madre de la pequeña Madison Charlotte. Antes de dormir, Daniela cerró la puerta por seguridad, lo que horas después impidió que salieran a tiempo del incendio y perdieran la vida.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas que provocaron el siniestro, mientras la familia pide la entrega rápida de los seis cuerpos.