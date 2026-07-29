Entre lágrimas y abrazos, esperan restos de los seis fallecidos en incendio en SPS

Entre abrazos y lágrimas llegaron hasta la Morgue de San Pedro Sula los familiares y allegados de las seis víctimas que murieron en el voraz incendio de una vivienda en la zona de los bordos de la colonia Esquipulas, durante la madrugada de este miércoles 29 de julio.
Las víctimas mortales del incendio respondía en vida a los nombres de: Jahir Cortés Mejía, de 17 años; Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Isaías Cortés Mejía, de 6; Mayra Cortés Mejía, de 7, y Madison Charlotte Cortés Mejía, una bebé de entre seis y siete meses e hija de Daniela.
Entre los familiares que llegaron a la morgue de San Pedro Sula, y que se encuentra a la espera de los cuerpos figura el padre de Madison Charlotte Cortés, la bebé que pereció junto su madre y sus tíos en el siniestro.
Mirta Cortés, la madre de las víctimas también arribó a la morgue judicial para esperar que le entreguen los restos mortales de sus cinco hijos y su nieta.
Mirta, quien trabaja en una cocina, manifestó que vio a sus hijos por última vez durante la noche del pasado martes tras haberles servido la cena, dejarlos acostados y encerrados con candado.
La acongojada familia ha mencionado que dejaron a las víctimas encerradas para evitar que extraños se metieran a molestar a la joven madre de Daniela Azucena Cortés Mejía, la joven madre de 19 años.
"Nadie se imaginaba que mi pobre niña... solo Dios sabe por qué, no tengo palabras", expresó el abuelo de la pequeña Madison en las afueras de la morgue.
Los familiares están a la espera de que las autoridades forenses les entreguen los seis cuerpos para poder trasladarlos hasta Esquipulas para velarlos y luego darles el últimos adiós.
Amigos y vecinos también llegaron al lugar para acompañar a la familia doliente mientras esperan los restos. "Todos los vecinos estamos consternados, pero aquí estamos acompañando a la familia... estamos peleando que entreguen los cuerpos hoy", expresó un habitante de los bordos de Esquipulas.
Asimismo, mencionaron que se prevé que el entierro de las seis víctimas sería mañana (jueves 30 de julio) siempre y cuando las autoridades de la morgue del Ministerio Público les haga entrega de los cuerpos. Mientras tanto, las autoridades investigan para determinar el origen del siniestro que terminó en tragedia.