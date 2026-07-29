"Dios ya lo había salvado": Niño fallecido en incendio en SPS había superado dos cirugías

"Me dijeron que habían matado a mi hermano y me levanté de un solo y me vine para acá abajo", relató entre lágrimas. Al mismo tiempo, detalló que la humilde vivienda que se incendió permanecía cerrada con candado porque temían que personas se metieran a molestar a su hermana mayor, Daniela, quien era la encargada de resguardar la casa, y la madre de la bebé de seis meses que también murió durante la tragedia.