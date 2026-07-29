"Dios ya lo había salvado": Niño fallecido en incendio en SPS había superado dos cirugías

Cinco hermanos y una bebé de seis meses perdieron la vida en una fatídico incendio registrado la madrugada de este miércoles 29 de julio en la zona conocida como los bordos en Esquipulas, sobre el corredor vial del segundo anillo periférico en la ciudad de San Pedro Sula. Una de las víctimas había sobrevivido a dos cirugías y recibía diálisis, según el testimonio de Dylan, un hermanito que se salvó de morir quemado.
Según el reporte de las autoridades, las víctimas mortales del siniestro fueron identificadas como: Jahir Cortés Mejía, de 17 años; Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Isaías Cortés Mejía, de 6; Mayra Cortés Mejía, de 7, y Madison Charlotte Cortés Mejía, una bebé de seis meses e hija de Daniela. Todos eran hermanos entre sí, salvo la pequeña Madison.
De los siete hermanos que integraban la familia, solo dos lograron Salvarse: Dylan de Jesús Cortés Mejía y José. Ninguno de los dos dormía esa noche en la vivienda que se quemó.
El menor, relató ante medios locales que desde pequeño vive en otro lugar, aunque sí acostumbraba a frecuentar la casa que se quemó, para jugar con sus hermanos. La noticia le cayó de golpe al filo de las 7:00 de la mañana.
"Me dijeron que habían matado a mi hermano y me levanté de un solo y me vine para acá abajo", relató entre lágrimas. Al mismo tiempo, detalló que la humilde vivienda que se incendió permanecía cerrada con candado porque temían que personas se metieran a molestar a su hermana mayor, Daniela, quien era la encargada de resguardar la casa, y la madre de la bebé de seis meses que también murió durante la tragedia.
Entre los fallecidos se encontraba Joel, quien había sido sometidos a dos operaciones y que recibía tratamiento de diálisis.
Dylan, manifestó entre lágrimas que Joel, su hermano, repetía con frecuencia que "Dios ya lo había salvado".
Sobre el origen del siniestro que cobró la vida de seis personas en total, las autoridades del Cuerpo de Bomberos detallaron de manera preliminar que habría sido por la explosión de un ventilador, y que la tragedia se agravó porque las víctimas quedaron encerradas con candado, sin la posibilidad de salvarse.
La humilde vivienda se encontraba en una zona de difícil acceso, lo que dificultó el arribo de los bomberos.
La madre y abuela de los fallecidos, quien tampoco durmió en la vivienda esa noche, se encuentra devastada. En medio de su dolor pidió a las autoridades que le entreguen los restos mortales de sus hijos.
Este incendio ha sido catalogado como una de las tragedias más impactadas recientemente en San Pedro Sula.
De momento, las autoridades continúan indagando para determinar con exactitud la causa del incendio que terminó en la muerte de seis vidas.