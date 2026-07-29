"Le dieron una provisión y cerró la puerta con candado”: menores no lograron salir en incendio en SPS

"Yo me quedé en el cuarto de mi mamá, yo me quedaba con ellos, así amontonados, uno encima del otro. Pero esta noche, mi mamá se fue a poner mi padrastro y me dijo: 'Ya quédate ahí'. Yo les di cena, los fui a acostar a la cama y les dije: 'Para que duerman tranquilos, yo me voy a quedar en esa cama'", dijo desconsolada.