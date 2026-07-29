"Le dieron una provisión y cerró la puerta con candado”: menores no lograron salir en incendio en SPS

La noche del martes, antes de irse a dormir, Daniela Azucena Cortés cerró con candado la puerta de su habitación por miedo a que alguien ingresara a su casa. Lamentablemente, horas después se registró un incendio del que no lograron salir con vida.
Todo ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada de este miércoles, cuando vecinos comenzaron a escuchar gritos provenientes de la vivienda de Mirta Lizeth Cortés Mejía, de 34 años. Al acercarse, se percataron de que la casa estaba en llamas.
Pese a que rápidamente llamaron al Cuerpo de Bomberos, cuando los equipos llegaron la vivienda ya había sido consumida por las llamas y los menores que vivían dentro ya habían muerto.
En el siniestro murieron Jahir Cortés Mejía (17 años), Daniela Azucena Cortés Mejía (19 años), Jairo Joel Cortés Mejía (10 años), Isaías Cortés Mejía (6 años), Mayra Cortés Mejía (7 años) y Charlotte Cortés Mejía, de 6 meses.
Antes de que la tragedia ocurriera, la madre de las víctimas relató que ellos siempre dormían juntos, pero justamente ese día ella se quedó a dormir en el cuarto de su madre.
"Yo me quedé en el cuarto de mi mamá, yo me quedaba con ellos, así amontonados, uno encima del otro. Pero esta noche, mi mamá se fue a poner mi padrastro y me dijo: 'Ya quédate ahí'. Yo les di cena, los fui a acostar a la cama y les dije: 'Para que duerman tranquilos, yo me voy a quedar en esa cama'", dijo desconsolada.
Debido a la inseguridad que sentía su hija mayor, cerraba el cuarto con candado, lo que complicó que ellos salieran y poder salvarse.
"Mi niña mayor, ella por miedo, le metía candado a la puerta por dentro. Mis niños, si ella no le hubiera metido candado, ellos hubieran podido salir; pero ella le metía candado".
Por su parte, el abuelo de los menores relató: “A ella le dieron una provisión y, para protegerla y evitar que se la fueran a robar, cerró la puerta con candado”.
"Yo fui a acostarme y les dije: 'Tengo que levantarme a lavar mañana, acuérdense'. Todavía fui a ver a mis niñas; fui a ver a Madison, estaba acostada, y la niña Dani estaba aparte. '¿La acostaste, mamá?', me dijo", recordó.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre lo que habría provocado el incendio; sin embargo, de manera preliminar, uno de los vecinos mencionó que “un ventilador habría provocado todo”, luego de que este se quemara.
El cuerpo de los menores y la joven ya fue trasladado a la morgue sampedrana, donde se espera que sea entregado en las próximas horas a sus familiares para darles sepultura.