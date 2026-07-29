Una bebé entre las seis víctimas: familia en luto tras incendio en el bordo de Esquipulas, SPS

En horas de la madrugada de este miércoles se registró un voraz incendio que cobró la vida de seis integrantes de una familia en el bordo de Esquipulas, ubicado en la aldea El Carmen, en San Pedro Sula, Cortés.
El hecho ocurrió entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, cuando una vivienda tomó fuego por causas que todavía son investigadas por las autoridades.
Vecinos del sector escucharon gritos que provenían de la vivienda, sin imaginarse que la casa donde se encontraban los menores estaba siendo consumida por las llamas.
Al darse cuenta del incendio, los vecinos dieron aviso a las autoridades y al Cuerpo de Bomberos; sin embargo, al llegar al lugar, la vivienda ya estaba completamente en cenizas y los menores murieron quemados.
Entre las víctimas se encuentran Jahir Cortés Mejía (17 años), Daniela Azucena Cortés Mejía (19 años), Jairo Joel Cortés Mejía (10 años), Isaías Cortés Mejía (6 años), Madison Charlotte Cortés Mejía (6 meses) y Mayra Cortés Mejía (7 años).
Cinco de las personas fallecidas eran hermanos, mientras que la bebé Madison Charlotte era hija de Daniela Azucena, quien también perdió la vida en el incendio.
La madre de los menores, Mirta Lizeth Cortés Mejía, de 34 años, y otro de sus hijos, identificado como José Geovany Cortés Mejía, lograron sobrevivir al siniestro, ya que residían en viviendas separadas.
Equipos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron al lugar para controlar las llamas, realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue de San Pedro Sula.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, informó que las autoridades mantienen la investigación para determinar el origen del incendio.
El edil explicó que la municipalidad entregó los ataúdes a los familiares de las víctimas y coordina acciones con el Ministerio Público y Medicina Forense para agilizar los procesos relacionados con los cuerpos.
Contreras indicó que la Alcaldía de San Pedro Sula cubrirá los gastos fúnebres y que ya cuentan con espacios disponibles en el cementerio municipal para realizar los sepelios.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el incendio.