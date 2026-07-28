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Sicarios lo esperaban y dispararon 15 veces: Norman Sosa fue acribillado tras salir de un velorio

Cuando Norman regresaba de un velorio de un familiar, fue interceptado y asesinado en la aldea Río Hondo, en el Distrito Central

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 18:33
Sicarios lo esperaban y dispararon 15 veces: Norman Sosa fue acribillado tras salir de un velorio
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Norman Alexander Sosa salía de un velorio en Río Hondo, en el Distrito Central, cuando fue asesinado. En la escena del crimen se encontraron alrededor de 15 casquillos de bala. Esto es lo que sabe del hecho violento.

 Foto: Redes sociales
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Nuevos detalles del crimen de Norman Alexander Sosa indican que las personas que lo asesinaron lo estaban esperando. El joven fue interceptado y acribillado alrededor de las 2:00 de la madrugada de este martes 28 de julio.

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El joven se conducía a bordo de un vehículo Honda Civic color negro cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. La mayor parte de las perforaciones de bala se encontraba en la puerta del conductor.

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Las primeras versiones indican que el joven regresaba del velorio de un familiar cuando fue asesinado.

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El crimen ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, justo cuando transitaba por la calle principal de la aldea Río Hondo.

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Los sicarios concentraron los disparos directamente en el lado del conductor. Hasta el momento se desconoce si la víctima viajaba acompañada.

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Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a las autoridades, quienes se hicieron presentes y acordonaron la escena.

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Durante la inspección de la escena del crimen, las autoridades lograron recolectar alrededor de 15 casquillos de bala y documentaron varias perforaciones en el vehículo.

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La familia de la víctima sufrió una doble pérdida, ya que se encontraba velando a un familiar cuando ocurrió el crimen de Norman Alexander Sosa.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen y tampoco se conoce si la víctima había recibido amenazas.

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