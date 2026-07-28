Hallan más extremidades donde encontraron el cuerpo desmembrado de Olvin Aguilera

El pasado 27 de julio, en un sector conocido como "Las Zacateras", en San Antonio de Flores, Choluteca, fueron encontrados costales rojos con restos de un cuerpo que presuntamente pertenecen a Olvin Ariel Aguilera Toruño.
Aunque los primeros restos fueron hallados el 27 de julio, este martes 28 de julio localizaron más restos humanos en la misma zona donde fue encontrado desmembrado Aguilera.
Tras el nuevo hallazgo, autoridades de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento.
Los especialistas forenses realizaron el levantamiento de los restos encontrados e iniciaron las investigaciones correspondientes.
¿Qué se sabe del caso? Olvin Ariel Aguilera era conocido como "Pancho". Sus restos fueron encontrados en al menos dos costales rojos.
El joven tenía varios días desaparecido y, pese a que su familia, vecinos y amigos lo buscaron incansablemente, fue hallado desmembrado.
Los restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde posteriormente fueron retirados por sus familiares.
Se desconoce con exactitud cuándo habría sido asesinado el joven, pero el cuerpo ya se encontraba en estado de putrefacción.
"Con profundo pesar se informa sobre su sensible fallecimiento. Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amistades, elevando una oración para que Dios les conceda fortaleza y resignación en estos momentos difíciles", expresaron allegados en una publicación compartida tras confirmarse la noticia.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre un posible móvil del crimen. Familiares y amigos aseguran que era un hombre sin problemas.