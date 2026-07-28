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Hallan más extremidades donde encontraron el cuerpo desmembrado de Olvin Aguilera

Olvin Ariel Aguilera Toruño desapareció y días después su cuerpo fue hallado dentro de costales rojos. Este martes se reportó el hallazgo de más extremidades en la misma zona

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 17:00
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El pasado 27 de julio, en un sector conocido como "Las Zacateras", en San Antonio de Flores, Choluteca, fueron encontrados costales rojos con restos de un cuerpo que presuntamente pertenecen a Olvin Ariel Aguilera Toruño.

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Aunque los primeros restos fueron hallados el 27 de julio, este martes 28 de julio localizaron más restos humanos en la misma zona donde fue encontrado desmembrado Aguilera.

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Tras el nuevo hallazgo, autoridades de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento.

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Los especialistas forenses realizaron el levantamiento de los restos encontrados e iniciaron las investigaciones correspondientes.

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¿Qué se sabe del caso? Olvin Ariel Aguilera era conocido como "Pancho". Sus restos fueron encontrados en al menos dos costales rojos.

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El joven tenía varios días desaparecido y, pese a que su familia, vecinos y amigos lo buscaron incansablemente, fue hallado desmembrado.

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Los restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde posteriormente fueron retirados por sus familiares.

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Se desconoce con exactitud cuándo habría sido asesinado el joven, pero el cuerpo ya se encontraba en estado de putrefacción.

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"Con profundo pesar se informa sobre su sensible fallecimiento. Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amistades, elevando una oración para que Dios les conceda fortaleza y resignación en estos momentos difíciles", expresaron allegados en una publicación compartida tras confirmarse la noticia.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre un posible móvil del crimen. Familiares y amigos aseguran que era un hombre sin problemas.

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