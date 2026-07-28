Ya habían intentado matarlo: José Sabillón, empresario asesinado en Siguatepeque

El empresario asesinado de varios impactos de bala en Siguatepeque ya fue identificado por las autoridades. ¿De quién se trata y qué se sabe de él?
Como Grevi Sabillón Giménez, de 45 años, fue identificado el hombre asesinado cuando se encontraba desayunando en un café, ubicado en una gasolinera, en el barrio Zaragoza de Siguatepeque en Comayagua.
Las versiones preliminares de las autoridades indican que en el momento en que el hombre se encontraba en el negocio donde fue asesinado, sicarios a bordo de una camioneta llegaron y empezaron a dispararle.
Supuestamente, fueron dos hombres armados los que se bajaron de la camioneta y empezaron a disparar en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron de la escena del crimen.
Las investigaciones de las autoridades indican que Sabillón Giménez, meses atrás, fue víctima de un atentado en su negocio, el cual está ubicado en el barrio San Juan de Siguatepeque, pero en ese hecho violento sí logró sobrevivir.
El crimen se suscitó al interior de un reconocido negocio, por lo que las autoridades revisarán las cámaras de seguridad en busca de pistas que den con los culpables del crimen del empresario.
Luego de haber recibido varios impactos de bala, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre una de las mesas del establecimiento.
Sabillón era un reconocido empresario; supuestamente tenía varias tiendas en la zona central del país. En redes sociales, varias personas lamentaron lo ocurrido: Nuestro más sentido pésame a toda su familia. Grevil fue parte del Capítulo Hombres de Valor Fihnec".
El antecedente de que ya habían tratado de quitarle la vida forma parte de las líneas de investigación de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Tras reportarse lo ocurrido, rápidamente equipos de socorro y agentes policiales acudieron al lugar; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales. Al comprobarse que ya estaba sin vida, las autoridades acordonaron la escena e iniciaron las diligencias correspondientes.