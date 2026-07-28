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Con más de L750 mil en droga, cae alias “El Matata”, señalado como segundo líder de la MS-13

Como parte de los operativos contra el crimen organizado, autoridades capturaron a Jony Torres, alias “El Matata”, señalado por los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 11:40
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Con drogas valoradas en más de 750 mil lempiras y un arma fue capturado alias "El Matata", presunto cabecilla de la MS-13 que operaba en el Valle de Sula. Así fue su captura:

 Foto: Redes sociales
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Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturaron a Jony Javier Torres Espinal, conocido con los alias de “El Matata” o “El Splinters”, señalado como presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13).

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La detención se ejecutó durante un operativo en el barrio San José, del municipio de Potrerillos, Cortés, como parte de las acciones policiales dirigidas contra estructuras vinculadas al crimen organizado.

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De acuerdo con las investigaciones, alias “El Matata” tendría el rango de “Compa” dentro de esta organización criminal, a la cual pertenece desde hace aproximadamente 25 años.

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El informe policial indica que alias “El Matata” sería el segundo al mando de la estructura criminal, después de alias “Cuervo”, identificado como uno de los principales líderes de la MS-13 a nivel nacional.

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Durante la operación, los agentes le decomisaron un arma de fuego, la cual presuntamente era utilizada para cometer las extorsiones.

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Asimismo, cocaína valorada en más de 750 mil lempiras y un teléfono celular, equipo que será sometido a análisis para obtener información.

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Las autoridades indicaron que el detenido ya contaba con antecedentes, debido a que en mayo de 2004 fue capturado mediante un allanamiento de morada por los delitos de extorsión y asociación ilícita.

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Al sospechoso se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

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Alias “El Matata” fue trasladado ante las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

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