Con más de L750 mil en droga, cae alias “El Matata”, señalado como segundo líder de la MS-13

Con drogas valoradas en más de 750 mil lempiras y un arma fue capturado alias "El Matata", presunto cabecilla de la MS-13 que operaba en el Valle de Sula. Así fue su captura:
Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturaron a Jony Javier Torres Espinal, conocido con los alias de “El Matata” o “El Splinters”, señalado como presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La detención se ejecutó durante un operativo en el barrio San José, del municipio de Potrerillos, Cortés, como parte de las acciones policiales dirigidas contra estructuras vinculadas al crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones, alias “El Matata” tendría el rango de “Compa” dentro de esta organización criminal, a la cual pertenece desde hace aproximadamente 25 años.
El informe policial indica que alias “El Matata” sería el segundo al mando de la estructura criminal, después de alias “Cuervo”, identificado como uno de los principales líderes de la MS-13 a nivel nacional.
Durante la operación, los agentes le decomisaron un arma de fuego, la cual presuntamente era utilizada para cometer las extorsiones.
Asimismo, cocaína valorada en más de 750 mil lempiras y un teléfono celular, equipo que será sometido a análisis para obtener información.
Las autoridades indicaron que el detenido ya contaba con antecedentes, debido a que en mayo de 2004 fue capturado mediante un allanamiento de morada por los delitos de extorsión y asociación ilícita.
Al sospechoso se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Alias “El Matata” fue trasladado ante las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente y determinar su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.