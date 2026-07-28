"Imprudencia y exceso de velocidad": así ocurrió accidente que dejó un motociclista muerto en bulevar Suyapa

La mañana de este martes 28 de julio terminó en tragedia sobre el bulevar Suyapa, en Tegucigalpa, luego de que Marlon Josué Elvir Ramírez, de 22 años, perdiera la vida en un accidente de tránsito registrado a la altura del Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De acuerdo con la información preliminar, el joven se desplazaba en motocicleta, presuntamente rumbo a su lugar de trabajo, cuando ocurrió el percance que terminó arrebatándole la vida en uno de los tramos más transitados de la capital.
Las primeras versiones indican que el motociclista habría intentado esquivar a una mujer y a un menor que cruzaban la vía, luego de que otro vehículo les cediera el paso. Sin embargo, la maniobra terminó con el conductor perdiendo el control de la motocicleta e impactando violentamente contra la acera.
Personas que presenciaron el accidente relataron que el motociclista circulaba por su carril cuando los peatones comenzaron a atravesar la calle. Según uno de los testigos, "viene rápido él, pero él viene en su vía; la señora no volteó a ver a los lados", al describir los segundos previos al impacto.
El testigo sostuvo que la mujer cruzó la calzada sin percatarse de que continuaban circulando otros vehículos. "Ella de un solo se cruzó", afirmó, al señalar que el conductor reaccionó de inmediato para evitar una tragedia mayor.
De acuerdo con esos relatos, el exceso de velocidad habría impedido que el motociclista lograra detener completamente la unidad, por lo que optó por realizar una maniobra evasiva. Fue en ese momento cuando perdió el control y terminó estrellándose contra el concreto.
El impacto fue de tal magnitud que Marlon Josué Elvir Ramírez falleció prácticamente en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Su cuerpo quedó tendido a un costado del bulevar, entre estructuras metálicas de señalización vial.
Aunque una mujer resultó con golpes leves en uno de sus pies, las autoridades no han determinado de manera oficial cómo se desarrolló el accidente ni si existió responsabilidad de alguna de las personas involucradas.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y otros equipos policiales llegaron al sitio para acordonar el área y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.
Como parte de las diligencias, las autoridades revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y esclarecer si hubo imprudencia por parte de alguno de los involucrados.
La muerte del joven de 22 años vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar las normas de tránsito, tanto para conductores como para peatones, especialmente en vías de alta circulación como el bulevar Suyapa, donde un instante de descuido puede terminar en una tragedia.