"Nunca fuiste mal portado": Así recuerdan a "Pancho", hallado encostalado tras varios días desaparecido en Choluteca

El hallazgo ocurrió la noche de este 27 de julio en el sector conocido como Las Zacateras, en la comunidad de El Sinaí, donde las autoridades localizaron su cuerpo luego de que permaneciera desaparecido durante varios días. El caso ya es investigado por la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mientras Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico para continuar con el proceso legal.
Sin embargo, mientras las diligencias avanzan para esclarecer el crimen, en redes sociales comenzaron a multiplicarse las publicaciones de personas que conocieron a Aguilera y que hoy lamentan profundamente su partida.
Entre los mensajes que más han conmovido se encuentra el de una persona cercana que recordó el trato que siempre recibió de "Pancho". "Hay Pancho, que Dios te reciba. Nunca fuiste mal portado con nosotros que te conocimos. Dios le permita fuerza a su familia", escribió al despedirse de él.
Otra publicación expresa el dolor de quienes hoy acompañan a sus seres queridos en medio del duelo. "Descansa en paz tu alma, Pancho, y la gracia de Dios esté con tu familia. Mi más sentido pésame", compartió otro de sus allegados.
Las muestras de cariño también reflejan cómo era recordado entre quienes convivían con él. "Dios lo tenga en su santa gloria, Pancho. Lo voy a extrañar mucho, fue una excelente persona con nosotros", escribió otra persona al conocer la noticia.
Algunas despedidas fueron aún más personales. Un amigo aseguró que la noticia le resultaba difícil de creer porque siempre lo consideró una persona noble. "Amigo, la verdad siento tristeza porque no fuiste una mala persona; al contrario, siempre sacabas una sonrisa cuando te veía. Siempre nos reíamos, Panchito", publicó en sus redes sociales.
Otro mensaje resume el sentimiento que comparten muchos habitantes de la zona tras el crimen. "Pancho, aún no puedo creerlo. Fuiste una gran persona; te vamos a extrañar, amigo", escribió un conocido, reflejando el impacto que ha provocado su muerte entre quienes lo apreciaban.
En medio de las publicaciones también apareció un comentario en el que una persona afirmó que Aguilera habría sostenido una discusión con otro hombre días antes de desaparecer. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que forma parte de comentarios difundidos en redes sociales y no de información oficial.
Mientras continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió y quiénes serían los responsables del crimen, la familia de Olvin Ariel Aguilera enfrenta el difícil momento de despedir a un ser querido que, según coinciden quienes hoy lo recuerdan, dejó una huella entre amigos, vecinos y conocidos que aún no asimilan su inesperada partida.