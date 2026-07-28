"Nunca fuiste mal portado": Así recuerdan a "Pancho", hallado encostalado tras varios días desaparecido en Choluteca

El hallazgo ocurrió la noche de este 27 de julio en el sector conocido como Las Zacateras, en la comunidad de El Sinaí, donde las autoridades localizaron su cuerpo luego de que permaneciera desaparecido durante varios días. El caso ya es investigado por la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mientras Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico para continuar con el proceso legal.