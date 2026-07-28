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Estaba siguiendo a un presunto narco: Darlin Mejía, agente que murió durante un operativo en Colón

El agente de la Dipol Darlin Mejía fue asesinado tras un operativo en Colón, donde le daban seguimiento a un sujeto con orden de captura; el hecho dejó un civil muerto y una mujer herida

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 07:36
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El agente Darlin Mejía falleció la mañana del lunes -27 de julio- tras un operativo para ejecutar una orden de captura en el municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón. Así ocurrió el hecho:

Foto: Redes sociales
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Darlin Josué Mejía Lira, de 33 años, originario de Alauca, El Paraíso, era un agente de la Dirección Policial de Inteligencia (Dipol). Falleció en cumplimiento de su deber.

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Su cuerpo fue localizado horas después en el sector conocido como La Barra, luego de que las autoridades desplegaran una búsqueda tras perder contacto con el funcionario mientras realizaba un operativo.

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El jefe regional de la Policía, Lorenzo Lara Muñoz, informó que el agente participaba en el cumplimiento de una orden de captura contra un sospechoso vinculado a un caso relacionado con narcotráfico en la zona.

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Según explicó el comisionado, el requerido huyó al notar la presencia policial durante una actividad que se desarrollaba en un campo de la comunidad.

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"Era en cumplimiento de una orden de captura, entonces tenía identificada a la supuesta persona de la orden. Estaban en un campo; en la zona estaban haciendo una actividad recreativa y, cuando vieron la presencia de la Policía, la persona que se andaba buscando se dio a la fuga, salió corriendo", explicó.

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Añadió que los agentes ingresaron luego de que "la persona se metió a una zona boscosa. Ellos conocen esa zona de ahí y es así como nuestro policía probablemente lo haya capturado", momento en el que se dio el primer ataque.

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Durante el incidente murió un ciudadano identificado por sus familiares como Marvin Velásquez, mientras que su familiar, María Velásquez, sufrió una herida de bala en una pierna.

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La mujer relató que su hermano intentó protegerla durante el enfrentamiento. "Mi hermano me dijo: 'hermana, no te metás'. Después comenzó a disparar y cuando mi hermano forcejeó con él, soltó una ráfaga y le pegó dos tiros en la cabeza", expresó.

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En medio de la búsqueda, en horas de la tarde-noche del domingo, perdieron comunicación con el agente, por lo que equipos policiales iniciaron un operativo de búsqueda en el sector. "En horas de la mañana, tras varias horas de búsqueda de los sospechosos, encontramos el cuerpo del compañero", dijo el comisionado Lara.

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