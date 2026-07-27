Dan último adiós a Lizette, hija de reconocida jueza que murió intentando cruzar el bulevar FF AA

La mañana del reciente domingo 26 de julio, familiares y amigos le dieron el último adiós a Joceline Lizette Martínez Martínez, de 45 años, hija de la reconocida jueza penal, Nelly Martínez. La mujer perdió la vida mientras intentaba cruzar una calle del bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa.
De acuerdo con el reporte preliminar, Lizette fue atropellada el pasado viernes 24 de julio. Desafortunadamente, no logró sobrevivir a las heridas y falleció en el lugar.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena e indagar los pormenores del hecho. De momento se desconoce si ya identificaron al conductor involucrado y si habrá deducción de responsabilidades.
Según la versión de allegados, Joceline era originaria de la ciudad de San Pedro Sula, aunque residía en Tegucigalpa. Además de ser hija de la reconocida abogada, Nelly Martínez, era hermana de la abogada Jessie Nicolle Bonilla Martínez, relatora de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lamentó públicamente el fallecimiento de Joceline Lizette Martínez, a través de una nota de duelo que compartieron a través de sus plataformas oficiales.
El pleno de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en nombre de los servidores judiciales a nivel nacional, emite el presente acuerdo de duelo. Lamentar profundamente la desaparición física de Lizette Martínez (QDDG)", dice parte del acuerdo de duelo.
La triste noticia se extendió rápidamente entre familiares, amigos y demás seres queridos de Joceline, quienes la describieron como una mujer alegre y con una "forma especial" de relacionarse con todos los que la rodeaban.
"Su sonrisa quedará en nuestros corazones", escribieron allegados de ella en redes sociales. Miembros de la comunidad garífuna también se sumaron a los actos de despedida en su honor.
El domingo, al filo de las 11:30 de la mañana sus familiares y amigos le dieron el último adiós en medio de la consternación y el dolor que dejó su repentina muerte.
Los mensajes de consternación siguen llegándole a través de redes sociales a la jueza Martínez, quien se encuentra devastada por la irreparable pérdida.
Mientras tanto, las autoridades de tránsito continúan investigando para determinar las circunstancias exactas del accidente y deducir responsabilidades.
Hasta ahora no hay señalados, pero se espera que próximamente brinden detalles del caso.