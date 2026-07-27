Hackeaba cajeros automáticos desde su celular: así robó L190 mil un mexicano en SPS

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron en flagrancia a un ciudadano mexicano señalado por los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Así operaba este mexicano:
La detención ocurrió en las cercanías de un cajero automático ubicado en el bulevar del Norte, sector Los Álamos, luego de que el sistema de seguridad de un banco detectara transacciones irregulares.
El sospecho, un hombre de 25 años, originario de Culiacán, México, y residente en Barrio el Centro de San Pedro Sula, utilizaba un método de manipulación informática para retirar dinero sin tarjetas bancarias.
El sistema de fraude consistía en obtener acceso al sistema interno de los cajeros automáticos y utilizar un programa instalado en un teléfono celular para enviar códigos que permitían autorizar retiros de efectivo.
El primer caso fue detectado en un cajero automático ubicado en una agencia bancaria de la 7 calle de San Pedro Sula, donde se registraron varias transacciones con anomalías.
Horas después, el sistema de seguridad alertó sobre una nueva actividad irregular en el cajero de la agencia Los Álamos, donde un individuo con características similares realizaba el mismo procedimiento.
Tras la alerta, el personal de seguridad notificó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que permitió la coordinación entre unidades operativas e investigativas para ubicar y detener al sospechoso.
Durante la inspección, los agentes decomisaron L190 mil en efectivo, distribuidos en billetes de L500.
Además, se le decomisó un teléfono, el cual será sometido a análisis para determinar su uso en el acceso ilícito al sistema.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más personas involucradas esta modalidad de fraude tecnológico.