Manto pierde a su alcalde: ¿quién fue José Luis "Chepe" Chirinos?

Rafael Sarmiento fue uno de los primeros políticos en pronunciarse tras la muerte del alcalde olanchano. "Este departamento de Olancho pierde un gran hombre, y el pueblo mantuano también. Las obras, las acciones, el cariño que José Luis dio por este municipio quedan para siempre en el corazón de cada olanchano", expresó en las afueras de la clínica donde confirmaron la noticia.