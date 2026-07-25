Manto pierde a su alcalde: ¿quién fue José Luis "Chepe" Chirinos?

José Luis Chirinos, alcalde del municipio de Manto, en el departamento de Olancho, murió la tarde del sábado 25 de julio tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron familiares y personas cercanas.
Según el reporte de allegados, el edil comenzó a presentar complicaciones de salud. Inicialmente, fue estabilizado y luego movilizado hacia una clínica privada de Juticalpa, sin embargo, no logró llegar, ya que su condición se agravó y falleció a la altura de Telica, antes de llegar al centro asistencial.
Personal médico confirmó que Chirinos llegó sin signos vitales. Tras conocerse la noticia, diversos líderes políticos se apersonaron a la clínica para acompañar a la familia doliente y lamentar lo ocurrido.
Chirinos fue reelecto como alcalde por el Partido Libertad y Refundación (Libre). En enero de 2026, tomó posesión de la Alcaldía por tercera ocasión consecutiva.
Durante el acto de posesión, Chirinos reiteró su compromiso de dar continuidad a una gestión "centrada en la transparencia, la inversión pública y el desarrollo local", asegurando que cumpliría con sus promesas de campaña.
Chirinos es recordado por haberse unido junto a otros ediles hondureños para solicitar vacunas contra el Covid-19 al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en mayo de 2021.
Ante el llamado que se volvió viral, Chirinos y los otros alcaldes lograron una respuesta positiva del mandatario salvadoreño, por lo que consecuentemente, viajaron hasta el hermano país para sostener una reunión con él.
Bukele aprobó el donativo de alrededor de 34 mil dosis de la vacuna AstraZeneca para Manto y el resto de municipios representados.
Rafael Sarmiento fue uno de los primeros políticos en pronunciarse tras la muerte del alcalde olanchano. "Este departamento de Olancho pierde un gran hombre, y el pueblo mantuano también. Las obras, las acciones, el cariño que José Luis dio por este municipio quedan para siempre en el corazón de cada olanchano", expresó en las afueras de la clínica donde confirmaron la noticia.
La muerte del edil también desató una ola de consternación en redes sociales. "De los mejores alcaldes de Olancho, Manto pierde un gran hijo y sobre todo un gran alcalde que demostró el amor a su pueblo", escribió un usuario, mientras otro lo despidió con un sencillo: "En paz descanse, un gran líder".
"Se queda en el corazón de su pueblo y de los pueblos vecinos". "Un gran ser humano, una persona única. Dios de fortaleza a su familia", agregaron en otros comentarios.
Los restos mortales de "Chepe", como lo llamaban cariñosamente, fueron trasladados a la Funeraria El Buen Pastor, ubicada en Juticalpa.