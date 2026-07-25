Rafael Herrera, exregidor asesinado por el dueño de un perro tras reclamarle que mordió a su hijo

Rafael Herrera acudió a reclamarle al dueño de un perro que había mordido a su hijo, el hombre sacó un arma y disparó contra el exregidor, mientras que el menor resultó herido en Goascorán, Valle
Rafael Antonio Herrera Alvarado, de 46 años, era un reconocido comerciante y exregidor del municipio de Goascorán, Valle. Su nombre era conocido entre los habitantes de la zona por su participación en la vida política local y por su actividad empresarial.
Herrera Alvarado perdió la vida el viernes 24 de julio de 2026, luego de acudir al barrio Las Delicias, en Goascorán, para reclamarle al dueño de un perro que, según la versión de las autoridades, había mordido a su hijo.
De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el exregidor llegó acompañado de su hijo hasta la vivienda del propietario del animal para pedirle que lo controlara y evitar que volviera a ocurrir una situación similar.
Según el reporte policial, tras realizar el reclamo, Rafael Herrera y su hijo se retiraban del lugar cuando presuntamente el agresor sacó un arma de fuego y les disparó en repetidas ocasiones.
En el ataque también resultó herido el hijo del exregidor, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que Rafael Antonio Herrera falleció producto de las heridas provocadas por los disparos.
Las autoridades identificaron como sospechoso a Pascual López Hernández, de 68 años, quien fue detenido posteriormente y señalado preliminarmente como la persona que habría disparado contra padre e hijo.
Durante la detención, al sospechoso le fue decomisada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, la cual, según las autoridades, contaba con documentación legal y permiso vigente para su tenencia.
Rafael Antonio Herrera Alvarado también se desempeñó como regidor de la municipalidad de Goascorán, Valle; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado durante qué gestión ocupó ese cargo . Tras su muerte, familiares informaron que su velatorio se realizará en su casa de habitación, según se dio a conocer mediante un acuerdo de duelo.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer completamente cómo ocurrió el enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes en este hecho que generó conmoción entre los habitantes de Goascorán.
Según la información brindada por las autoridades, tras el ataque el sospechoso habría intentado huir del lugar, pero fue localizado y capturado por agentes policiales.