Honduras vs Canadá EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Premundial Sub-20 HOY

Puebla, México.- La Selección Sub-20 de Honduras se medirá a Canadá hoy a las 7:00 PM, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Los norteamericanos son líderes del Grupo C por haberle ganado 0-3 a Panamá. Este duelo será clave dentro del sector integrado por Honduras, Canadá, Panamá y Jamaica.

La escuadra dirigida por Orlando López buscará sumar sus primeros puntos después de su debut amargo ante los jamaiquinos, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo que otorga cuatro boletos al Mundial sub-20 de 2027 (Azerbaiyán y Uzbekistán) y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Hay que recordar que el juego inaugural de la Bicolor fue bastante tétrico porque, si bien tuvo el control de la pelota, el resultado fue negativo. Al final Jamaica derrotó a los nuestros con un 2-1 y puso en aprietos el camino catracho hacia los objetivos.

El cuerpo técnico nacional deberá mover algunas piezas para que el rendimiento de los muchachos mejore. Uno de los movimientos que se identificó en el juego anterior es la inclusión en el 11 del jugador del Deportivo La Coruña, Nicolás Balbas, quien ante los caribeños estuvo en el banco de suplentes y, cuando ingresó, el funcionamiento de Honduras mejoró notablemente.

La H cerrará la fase de grupos el sábado 1 de agosto ante Panamá, en un duelo ante Panamá que también iniciará a las 7:00 PM