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Revelan verdadero motivo del fichaje de "La More" por el CD Choloma: ¿portero titular?

Héctor Vargas, DT del Choloma, detalló los planes que hay con el creador de contenido "La More"

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 16:13
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Desde el CD Choloma revelaron el verdadero motivo para haber fichado a Saúl Fox, creador de contenido hondureño conocido como "La More". ¿Será uno de los porteros? ¿Titular? Esto detallaron.

Fotos: Cortesía redes
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CD Choloma sorprendió al anunciar el fichaje del tiktoker "La More"; esto generó polémica en redes sociales, ya que no es un futbolista profesional.

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Ante ello, Héctor Vargas brindó declaraciones sobre el motivo por el cual se fichó al creador de contenido, despejando todas las dudas sobre su fichaje.

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En primera instancia, Héctor Vargas dijo que se sentía feliz de dirigir al CD Choloma, ya que es un equipo que le está dando libertad de poder trabajar.

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"La More" es parte del plantel como cualquier otro jugador y se encuentra entrenando con el equipo; sin embargo, Vargas explicó que no será jugador.

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"Lo de él viene con un tema de estrategia de marketing, esto es un juego y siempre tienes que estar dispuesto en todo sentido...", inició diciendo Vargas.

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Y agregó: "Aparte de publicidad, show y marketing que va a sumar. Se generan muchos comentarios en redes sociales y en ese aspecto él va a aportar".

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Héctor Vargas dio por sentado que "La More" fue fichado como una estrategia de marketing y no será parte del plantel profesional del Choloma.

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En cuanto a la estrategia, "La More" hará viajes con el equipo a sus distintos partidos y tratará de impulsar las redes del CD Choloma, además de atraer personas a los partidos de local.

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"La More" estará en los entrenos del CD Choloma, pero no se prevé que llegue a debutar en Liga Nacional pese al anuncio como fichaje.

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