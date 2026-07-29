Revelan verdadero motivo del fichaje de "La More" por el CD Choloma: ¿portero titular?

Desde el CD Choloma revelaron el verdadero motivo para haber fichado a Saúl Fox, creador de contenido hondureño conocido como "La More". ¿Será uno de los porteros? ¿Titular? Esto detallaron.
CD Choloma sorprendió al anunciar el fichaje del tiktoker "La More"; esto generó polémica en redes sociales, ya que no es un futbolista profesional.
Ante ello, Héctor Vargas brindó declaraciones sobre el motivo por el cual se fichó al creador de contenido, despejando todas las dudas sobre su fichaje.
En primera instancia, Héctor Vargas dijo que se sentía feliz de dirigir al CD Choloma, ya que es un equipo que le está dando libertad de poder trabajar.
"La More" es parte del plantel como cualquier otro jugador y se encuentra entrenando con el equipo; sin embargo, Vargas explicó que no será jugador.
"Lo de él viene con un tema de estrategia de marketing, esto es un juego y siempre tienes que estar dispuesto en todo sentido...", inició diciendo Vargas.
Y agregó: "Aparte de publicidad, show y marketing que va a sumar. Se generan muchos comentarios en redes sociales y en ese aspecto él va a aportar".
Héctor Vargas dio por sentado que "La More" fue fichado como una estrategia de marketing y no será parte del plantel profesional del Choloma.
En cuanto a la estrategia, "La More" hará viajes con el equipo a sus distintos partidos y tratará de impulsar las redes del CD Choloma, además de atraer personas a los partidos de local.
"La More" estará en los entrenos del CD Choloma, pero no se prevé que llegue a debutar en Liga Nacional pese al anuncio como fichaje.