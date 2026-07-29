Juego de tiktokers de Supremo vs Perú en Tegucigalpa: el apoyo de Nasry Asfura y su gobierno

Supremo y la selección de tiktokers de Honduras jugarán este fin de semana un partido en Tegucigalpa. Ante ello, el presidente Nasry Asfura les dará un apoyo que está dando de qué hablar.
Tras haber viajado a Perú, los creadores de contenido ahora jugarán ante los tiktokers peruanos en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
El partido será este sábado en la noche en el Nacional de Tegucigalpa y el gobierno de Nasry Asfura ya estableció un respaldo al evento que lidera Supremo.
Supremo y el presidente Nasry Asfura se reunieron el 27 de abril en Casa Presidencial, en ese momento el mandatario hondureño recibió al creador de contenido.
En primera instancia el presidente Asfura dijo que su gobierno le compraría los boletos de avión a los creadores de contenido de Supremo que harían el viaje a Lima, Perú.
Pero ese respaldo no quedó ahí, el mandatario prometió apoyo para el montaje del evento en Tegucigalpa. ¿En qué consiste ese respaldo?
El primer apoyo es que el Estadio Nacional será prestado a los creadores de contenido ya que generalmente se paga a quien desee alquilarlo, incluido a los clubes Olimpia y Motagua.
Supremo no pagará por alquiler del estadio y otro respaldo del mandatario es que dará la orden para que haya seguridad a los creadores de contenido de Honduras y Perú.
En cuanto a la compra de boletos a los creadores de contenido se gastó unos 500 mil lempiras por los tickets a Lima, Perú. En Honduras no se anunció apoyo económico, pero sí operativo.
De esta manera el presidente Nasry Asfura ordenó que el Estadio Naciones se preste a los tiktokers y no pagarán por alquiler, aparte del operativo de seguridad que estará el sábado en Tegucigalpa.