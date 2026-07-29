'Paky', el exconvicto capturado en Honduras para extradición

García, de 53 años, fue detenido en Puerto Lempira , la cabecera del departamento de Gracias a Dios, territorio conocido en gran parte como la Mosquitia y fronteriza con Nicaragua, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida a petición de las autoridades colombianas, indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Gracias a Dios, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras capturó este miércoles 29 de julio al colombiano Fermín Alberto García , alias 'Paky' , quien es solicitado en extradición por Colombia por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Según las autoridades, García ya había enfrentado un proceso judicial en Honduras en 2016 por el delito de lavado de activos, expediente en el que se acogió a un procedimiento abreviado y fue condenado a ocho años de prisión.

Además, la investigación en su contra lo relaciona con estructuras dedicadas al narcotráfico que, presuntamente, realizaban "múltiples envíos de drogas" hacia el país centroamericano.

Entre los hechos que se le atribuyen figura un cargamento de 211 kilogramos de supuesta cocaína decomisado en septiembre de 2015 en la zona del Caribe hondureño.

La Secretaría de Seguridad señaló que la captura se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional y en el cumplimiento de requerimientos judiciales solicitados por otros países.

Con esta detención, la Policía hondureña suma 63 personas capturadas con solicitudes de extradición entre 2022 y 2026, la mayoría requeridas por Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales de la institución.

Honduras, por su posición geográfica y sus extensas costas en el Caribe, es utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional para movilizar cargamentos, principalmente de cocaína, hacia Estados Unidos mediante aeronaves y embarcaciones rápidas. EFE