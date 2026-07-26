Con municiones y supuesta droga, detienen a comerciante en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó un allanamiento de morada con orden judicial que culminó con la captura de un ciudadano por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de munición de uso prohibido y permitido.
Las autoridades policiales dieron a conocer que el detenido es un comerciante de 30 años, originario del municipio de Mangulile, del departamento de Olancho.
La operación fue desarrollada por equipos de la DPI como parte de las acciones de investigación e inteligencia orientadas a combatir el tráfico de drogas y contrarrestar el accionar delictivo en la zona.
Durante el allanamiento, los agentes policiales decomisaron trece envoltorios plásticos transparentes conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, 18 cartuchos para escopeta, 43 proyectiles calibre 40 milímetros, 58 proyectiles calibre 9 milímetros, 80 proyectiles calibre 22.
Además, 29 proyectiles calibre 38, quince proyectiles calibre 7.62 considerados de uso prohibido, 980 lempiras en y un teléfono celular, el cual será sometido al respectivo análisis pericial.
El informe establece que las investigaciones continúan para determinar si el sospechoso mantiene vínculos con otras personas o estructuras dedicadas al tráfico de drogas que operan en Olancho y de esa manera establecer el origen y destino de los indicios decomisados durante la intervención policial.
El detenido fue remitido junto con las evidencias constitutivas de delito, a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente para que se continúe con el procedimiento que establece la ley.
Las autoridades policiales establecen que van a continuar con las operaciones de investigación e inteligencia para combatir el tráfico de drogas, sacar de circulación sustancias ilícitas y personas que infringen la ley, así como fortalecer la seguridad de la ciudadanía hondureña.