Con municiones y supuesta droga, detienen a comerciante en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó un allanamiento de morada con orden judicial que culminó con la captura de un ciudadano por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de munición de uso prohibido y permitido. Las autoridades policiales dieron a conocer que el detenido es un comerciante de 30 años, originario del municipio de Mangulile, del departamento de Olancho.

La operación fue desarrollada por equipos de la DPI como parte de las acciones de investigación e inteligencia orientadas a combatir el tráfico de drogas y contrarrestar el accionar delictivo en la zona. Durante el allanamiento, los agentes policiales decomisaron trece envoltorios plásticos transparentes conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, 18 cartuchos para escopeta, 43 proyectiles calibre 40 milímetros, 58 proyectiles calibre 9 milímetros, 80 proyectiles calibre 22. Además, 29 proyectiles calibre 38, quince proyectiles calibre 7.62 considerados de uso prohibido, 980 lempiras en y un teléfono celular, el cual será sometido al respectivo análisis pericial.