Primeras palabras de Juan Orlando Hernández tras regresar a Honduras: "Estoy agradecido con Dios"

Comayagua, Honduras. Minutos después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Palmerola y completar el control migratorio, el expresidente Juan Orlando Hernández ofreció sus primeras declaraciones públicas desde la paila del vehículo en el que era trasladado hacia la finca Rocío, en una caravana acompañada por simpatizantes del Partido Nacional.

Rodeado de seguidores que ondeaban banderas, hacían sonar bocinas y coreaban consignas de apoyo a lo largo del recorrido, Hernández saludó a las personas que se apostaron en la carretera y dirigió un corto mensaje.

"Feliz, alegre, agradecido con Dios. Siempre creí que iba a regresar, pero nunca imaginé algo como esto", dijo brevemente.