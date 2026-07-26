Las maletas de Juan Orlando Hernández: ¿qué objetos llegaron a Honduras con el expresidente?

¿A qué regresa a Honduras? Además de reunirse con su familia, Hernández también deberá enfrentar a la justicia hondureña. El expresidente afronta un proceso judicial derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que señala a varias personas por el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013.