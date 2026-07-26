Las maletas de Juan Orlando Hernández: ¿qué objetos llegaron a Honduras con el expresidente?

El expresidente Juan Orlando Hernández ya regresó a Honduras para reunirse con sus seres queridos, pero horas antes de volar, JOH, como se le conoce popularmente, brindó una entrevista donde brindó más detalles sobre su vuelta al país y sobre qué traía en sus maletas.
El primer tema a tratar fue el contenido de sus maletas, en las cuales Juan Orlando Hernández asegura llevar documentos que no le permitieron presentar en el juicio y otros que podrían convertirse en un "escándalo".
Varios de ellos serán publicados porque "la verdad merece salir a la luz", tal cual se lo comentó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo JOH en entrevista con HCH.
Junto a los documentos, Juan Orlando trajo algunos regalos para sus nietas, hijos, esposa, suegra y demás familiares, sumado a sus pertenencias personales.
Y al ser consultado si dentro de esos regalos, alguno era para el expresidente Manuel Zelaya Rosales o Salvador Nasralla, JOH afirmó que no tiene problemas con nadie, ya que, no llega a Honduras con sed de venganza.
"Para mí, cada quien tendrá que vérsela con Dios", ha dicho en relación a "toda la mentira" que hubo en su caso.
Asimismo, el expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que se mantendrá al margen de buscar cargos populares, en respuesta ante las especulaciones de que buscará un tercer mandato.
Sin embargo, dijo que estará a la orden para brindar consejos ante toda la experiencia que adquirió en el Congreso Nacional y la Presidencia de la República.
Finalizando con el papel de su familia, quienes siempre mantuvieron la fe de que volvería: "Voy a estar en Honduras vivito y coleando, gracias a mi Señor", ha dicho el exmandatario hondureño a los micrófonos de HCH.
¿A qué regresa a Honduras? Además de reunirse con su familia, Hernández también deberá enfrentar a la justicia hondureña. El expresidente afronta un proceso judicial derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que señala a varias personas por el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013.