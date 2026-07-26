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Las maletas de Juan Orlando Hernández: ¿qué objetos llegaron a Honduras con el expresidente?

Juan Orlando Hernández detalló el contenido de las maletas con las que regresó a Honduras, cuatro años después de ser extraditado y condenado en EE UU

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 11:31
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El expresidente Juan Orlando Hernández ya regresó a Honduras para reunirse con sus seres queridos, pero horas antes de volar, JOH, como se le conoce popularmente, brindó una entrevista donde brindó más detalles sobre su vuelta al país y sobre qué traía en sus maletas.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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El primer tema a tratar fue el contenido de sus maletas, en las cuales Juan Orlando Hernández asegura llevar documentos que no le permitieron presentar en el juicio y otros que podrían convertirse en un "escándalo".

Foto: Imagen de Stock
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Varios de ellos serán publicados porque "la verdad merece salir a la luz", tal cual se lo comentó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo JOH en entrevista con HCH.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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Junto a los documentos, Juan Orlando trajo algunos regalos para sus nietas, hijos, esposa, suegra y demás familiares, sumado a sus pertenencias personales.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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Y al ser consultado si dentro de esos regalos, alguno era para el expresidente Manuel Zelaya Rosales o Salvador Nasralla, JOH afirmó que no tiene problemas con nadie, ya que, no llega a Honduras con sed de venganza.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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"Para mí, cada quien tendrá que vérsela con Dios", ha dicho en relación a "toda la mentira" que hubo en su caso.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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Asimismo, el expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que se mantendrá al margen de buscar cargos populares, en respuesta ante las especulaciones de que buscará un tercer mandato.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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Sin embargo, dijo que estará a la orden para brindar consejos ante toda la experiencia que adquirió en el Congreso Nacional y la Presidencia de la República.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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Finalizando con el papel de su familia, quienes siempre mantuvieron la fe de que volvería: "Voy a estar en Honduras vivito y coleando, gracias a mi Señor", ha dicho el exmandatario hondureño a los micrófonos de HCH.

 Foto: EL HERALDO / David Romero
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¿A qué regresa a Honduras? Además de reunirse con su familia, Hernández también deberá enfrentar a la justicia hondureña. El expresidente afronta un proceso judicial derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que señala a varias personas por el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013.

Foto: Cortesía redes sociales JOH
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