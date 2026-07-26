El cambio de JOH tras cuatro años fuera: primeras imágenes del expresidente al regresar a Honduras

Un par de canas ahora tiñen de blanco parte del cabello del expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente tiene 57 años de edad, cuatro más que cuando fue extraditado a Estados Unidos en 2022.
Hernández salió de una prisión en Estados Unidos hace aproximadamente siete meses, el 1 de diciembre de 2025, tras recibir un indulto otorgado por el actual presidente estadounidense Donald Trump.
A su regreso a Honduras, el exmandatario fue visto con una apariencia similar a la que tenía antes de su extradición. Hernández vistió una camisa blanca, pantalón de mezclilla y gafas oscuras; además, apareció sin barba durante su llegada al país.
La contextura física del expresidente se mantiene prácticamente similar a la que tenía cuando salió de Honduras. Hernández lució una apariencia robusta y, durante su proceso en Estados Unidos, había compartido que mantenía una rutina de ejercicios incluso mientras permanecía privado de libertad.
Las primeras imágenes de su regreso muestran algunos cambios en su apariencia, principalmente en su cabello, donde ahora son más visibles las canas, mientras que su estilo de vestir y aspecto general permanecen similares a los que mostraba antes de su salida del país.
Tras su llegada a Honduras, Hernández protagonizó un emotivo reencuentro con su esposa Ana García, sus hijos, su madre y otros familiares en la pista del Aeropuerto Internacional Palmerola.
Tras su llegada al Aeropuerto Internacional Palmerola, Juan Orlando Hernández se trasladó junto a su familia hacia la Finca Rocío, donde está previsto que ofrezca sus primeras palabras públicas luego de regresar a Honduras.
En este lugar, el exmandatario se encuentra acompañado por familiares, amigos cercanos y simpatizantes que llegaron para recibirlo después de más de cuatro años fuera del país.
El regreso de Hernández ocurre luego de un proceso judicial en Estados Unidos que inició tras su extradición en abril de 2022. Su situación cambió en 2025, cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó un indulto, permitiéndole recuperar su libertad.
A su llegada al país, Hernández también enfrenta un proceso pendiente ante la justicia hondureña relacionado con el caso Pandora II, que señala el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013.