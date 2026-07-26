El esperado beso que Ana García le dio a Juan Orlando Hernández tras su regreso a Honduras

Con un abrazo y un beso de su esposa, Ana García de Hernández, fue recibido Juan Orlando Hernández al regresar a Honduras. El emotivo reencuentro ocurrió este domingo en el Aeropuerto Internacional Palmerola, donde familiares y simpatizantes esperaban la llegada del exmandatario.
Hernández aterrizó a las 8:32 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Palmerola. Al bajar de la aeronave, se dirigió hacia la pista, donde ya lo esperaban sus seres queridos. La primera en acercarse para abrazarlo fue su madre, doña Elvira Alvarado Castillo.
Luego llegó el momento del reencuentro con Ana García de Hernández. La esposa del exmandatario volvió a abrazarlo después de más de cuatro años.
La última vez que estuvo junto a su esposo fue antes de su traslado a Estados Unidos fue el 21 de abril de 2022, cuando Juan Orlando Hernández fue extraditado para enfrentar un proceso judicial en ese país.
Con lágrimas en sus ojos, Ana García recibió nuevamente a su esposo. En su pecho Ana lleva el anillo de matrimonio que según dijo cumplirá la promesa de volver a ponérselo.
En la pista también estaban sus hijas Daniela e Isabela, su hijo Juan Orlando Hernández, su nieta de cuatro años y otros familiares cercanos, quienes acompañaron el reencuentro luego de los años de separación.
Tras los abrazos y muestras de afecto, Hernández, junto a su familia, se tomó de las manos y realizó una oración sobre la pista del aeropuerto, en medio de la presencia de simpatizantes nacionalistas que llegaron para acompañar su retorno.
Luego de su llegada, el exmandatario y su familia se trasladaron hacia la Finca Rocío, donde ofrecerá su primer discurso público en Honduras tras permanecer más de cuatro años fuera del país.
Más tarde, alrededor de las 2:00 de la tarde, Hernández tiene programada una segunda intervención pública en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, donde también se espera la presencia de simpatizantes que llegaron para recibirlo.
Juan Orlando Hernández regresa a Honduras después de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en 2024 por delitos relacionados con narcotráfico. En 2025 recibió un indulto otorgado por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, lo que permitió que recuperara su libertad.