Momento en que Juan Orlando Hernández bajó del avión en Honduras y abrazó a su familia

El esperado reencuentro entre el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia ocurrió en la pista del Aeropuerto Internacional Palmerola. Doña Elvira Alvarado Castillo, madre de Juan Orlando Hernández, fue la primera en abrazarlo tras bajar del avión.
Juan Orlando Hernández descendió de la aeronave que lo trasladó desde Estados Unidos y, al pisar suelo hondureño, saludó a su militancia que se encontraba en las afueras de la pista del Aeropuerto Internacional Palmerola para recibirlo.
A pocos metros del avión lo esperaba su familia. Su esposa, Ana García de Hernández; sus hijas Daniela e Isabela; su hijo Juan Orlando Hernández; su nieta de cuatro años y su madre, doña Elvira Alvarado Castillo, se acercaron para protagonizar el esperado reencuentro.
El momento estuvo lleno de emoción. Hernández fue visto con lágrimas en sus ojos mientras abrazaba a sus seres queridos, quienes también mostraron muestras de alegría y afecto tras su regreso a Honduras.
Luego del abrazo familiar, Hernández su esposa, hijos y demás familiares se tomaron de las manos y se arrodillaron sobre la pista del aeropuerto para realizar una oración juntos.
La escena ocurrió ante la presencia de simpatizantes nacionalistas que llegaron a Palmerola para acompañar el retorno del exmandatario, quien volvió al país después de más de cuatro años fuera.
Juan Orlando Hernández regresa a Honduras después de más de cuatro años de permanecer fuera del país, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 para enfrentar un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico.
Sin embargo, su situación judicial cambió en 2025 cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó un indulto, lo que permitió que Hernández recuperara su libertad y posteriormente iniciara los trámites para retornar a Honduras.
A su llegada a Honduras, el exgobernante también deberá comparecer ante las autoridades por un proceso derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Hernández y su familia se trasladarán a la Finca Rocío, donde ofrecerá su primer discurso público en Honduras tras permanecer más de cuatro años fuera del país.