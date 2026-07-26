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Momento en que Juan Orlando Hernández bajó del avión en Honduras y abrazó a su familia

Su esposa Ana García, sus hijos, su nieta y su madre, doña Elvira Alvarado Castillo, lo esperaban en la pista de Palmerola; ella fue la primera en acercarse para abrazarlo

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 08:47
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El esperado reencuentro entre el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia ocurrió en la pista del Aeropuerto Internacional Palmerola. Doña Elvira Alvarado Castillo, madre de Juan Orlando Hernández, fue la primera en abrazarlo tras bajar del avión.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Juan Orlando Hernández descendió de la aeronave que lo trasladó desde Estados Unidos y, al pisar suelo hondureño, saludó a su militancia que se encontraba en las afueras de la pista del Aeropuerto Internacional Palmerola para recibirlo.

 Foto: Cortesía
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A pocos metros del avión lo esperaba su familia. Su esposa, Ana García de Hernández; sus hijas Daniela e Isabela; su hijo Juan Orlando Hernández; su nieta de cuatro años y su madre, doña Elvira Alvarado Castillo, se acercaron para protagonizar el esperado reencuentro.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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El momento estuvo lleno de emoción. Hernández fue visto con lágrimas en sus ojos mientras abrazaba a sus seres queridos, quienes también mostraron muestras de alegría y afecto tras su regreso a Honduras.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Luego del abrazo familiar, Hernández su esposa, hijos y demás familiares se tomaron de las manos y se arrodillaron sobre la pista del aeropuerto para realizar una oración juntos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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La escena ocurrió ante la presencia de simpatizantes nacionalistas que llegaron a Palmerola para acompañar el retorno del exmandatario, quien volvió al país después de más de cuatro años fuera.

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Juan Orlando Hernández regresa a Honduras después de más de cuatro años de permanecer fuera del país, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 para enfrentar un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico.

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Sin embargo, su situación judicial cambió en 2025 cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó un indulto, lo que permitió que Hernández recuperara su libertad y posteriormente iniciara los trámites para retornar a Honduras.

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A su llegada a Honduras, el exgobernante también deberá comparecer ante las autoridades por un proceso derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

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Hernández y su familia se trasladarán a la Finca Rocío, donde ofrecerá su primer discurso público en Honduras tras permanecer más de cuatro años fuera del país.

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