De blanco y entre abrazos: así esperó familia Hernández a JOH en Palmerola

Familiares del expresidente Juan Orlando Hernández esperaron su llegada en la terminal aérea de Palmerola, donde permanecieron reunidos y vestidos de blanco. Aquí las imágenes previo al arribo del exgobernante que regresa a Honduras tras recibir un indulto de Donald Trump tras haber enfrentado una condena a cadena perpetua por narcotráfico.
La ex primera dama Ana García de Hernández, junto a sus hijos y otros familiares, aguardaron el aterrizaje del jet privado que trasladó al exmandatario a Honduras.
Fundidos en abrazos o tomados de las manos, los familiares de Juan Orlando Hernández esperaron con expectativa el momento de su arribo al aeropuerto de Palmerola.
Vestidos de blanco, los seres queridos del expresidente permanecieron unidos mientras observaban la pista en espera del aterrizaje de la aeronave.
Daniela, Isabela y Juan Orlando Hernández, junto a su madre Ana García de Hernández y su abuela Elvira, mientras esperaban al expresidente en la terminal aérea.
La madre del exgobernante, doña Elvira Alvarado, se hizo presente en Palmerola para recibir a su hijo tras su llegada a territorio hondureño.
La familia Hernández García permaneció reunida en el aeropuerto de Palmerola mientras aguardaba el aterrizaje del vuelo privado.
Entre abrazos y muestras de unidad, los familiares del expresidente esperaron el momento en que el avión tocara tierra en Honduras.
La expectativa creció entre los familiares del expresidente Juan Orlando Hernández conforme se aproximaba el aterrizaje de la aeronave en Palmerola.
Aunque Juan Orlando Hernández obtuvo un indulto el 1 de diciembre de 2025, que le permitió recuperar su libertad en Estados Unidos, esa decisión no revierte el fallo de culpabilidad ni lo declara inocente.
El indulto constituye una medida de clemencia sobre la pena impuesta, pero no modifica las conclusiones alcanzadas por el tribunal ni elimina la condena dictada durante el proceso penal.
Sin embargo, el indulto recibido de Donald Trump le permite este domingo 26 de julio regresar a Honduras donde regresa a enfrentar la justicia, luego de que un juez haya suspendido la orden de captura en su contra.
En Honduras, Juan Orlando Hernández enfrenta un proceso judicial derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) que señala el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras, entre 2010 y 2013 mediante las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
A Hernández se le imputan los delitos de fraude y lavado de activos, este último por el presunto manejo de más de 62 millones de lempiras.