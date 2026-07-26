Nacionalistas llegan con camisetas y pancartas para recibir a Juan Orlando Hernández en Palmerola

La militancia nacionalista que apoya al expresidente Juan Orlando Hernández empezó a movilizarse desde tempranas horas de la mañana de este domingo 26 de julio, día en que se espera que aterrice en el Aeropuerto Internacional Palmerola en un vuelo privado.
Desde diferentes partes de Honduras, los simpatizantes que respaldan al exmandatario abordaron buses con el fin de llegar a Palmerola, luego de que Hernández permaneciera cuatro años fuera del país tras enfrentar un proceso penal en Estados Unidos y, posteriormente, ser indultado por el presidente Donald Trump.
El equipo de EL HERALDO también captó el despliegue del dispositivo de seguridad que el Estado le brindará a Hernández con motivo de su retorno.
Mientras Hernández aterriza en Palmerola, varios nacionalistas empiezan a congregarse en las zonas aledañas al aeropuerto, muchos con camisetas dándole la bienvenida y otros portando pancartas.
Sin embargo, en Tegucigalpa, el Aeropuerto Toncontín también es escenario de la llegada de simpatizantes nacionalistas, ya que se espera que el expresidente aterrice allí durante la tarde. Es por eso que varios dispositivos de seguridad cercarán los perímetros, a fin de mantener le orden.
Se prevé que Hernández toque suelo hondureño alrededor de las 8:30 de la mañana, en compañía de Renato Stabile y de los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado.
Tras aterrizar, Hernández se trasladará a la Finca Rocío, en Comayagua, donde ofrecerá sus primeras palabras públicas. En el lugar estará acompañado por militantes, amigos y familiares.
Posteriormente, se dirigirá al Aeropuerto Toncontín, donde se espera que, alrededor de las 2:00 de la tarde, brinde una segunda intervención pública. En ese momento, su esposa, Ana García de Hernández, le colocará nuevamente su anillo matrimonial.
Imágenes muestran el momento en que Hernández abordó el vuelo en Estados Unidos para regresar a Honduras luego de más de cuatro años fuera del país. El expresidente fue condenado en Estados Unidos en 2024 por conspirar para importar cocaína hacia ese país y por utilizar y portar armas de fuego para facilitar el narcotráfico. En 2025 recibió un indulto del presidente Donald Trump.
¿A qué regresa a Honduras? Además de reunirse con su familia, Hernández también deberá enfrentar a la justicia hondureña. El expresidente afronta un proceso judicial derivado del caso Pandora II, una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que señala el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013.