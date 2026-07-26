Nacionalistas llegan con camisetas y pancartas para recibir a Juan Orlando Hernández en Palmerola

Imágenes muestran el momento en que Hernández abordó el vuelo en Estados Unidos para regresar a Honduras luego de más de cuatro años fuera del país. El expresidente fue condenado en Estados Unidos en 2024 por conspirar para importar cocaína hacia ese país y por utilizar y portar armas de fuego para facilitar el narcotráfico. En 2025 recibió un indulto del presidente Donald Trump.