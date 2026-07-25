¿Cuándo estarán disponibles los fondos de Banhprovi en la banca privada para préstamos de vivienda?

Posteriormente, confirmó: "Nosotros ya estábamos preparando un plan de acción que esperamos que los primeros días de agosto, septiembre, tengamos ya disponibilidad de los recursos y poder empezar a atender en todas las instituciones intermediarias, como ser bancos, cooperativas o todas aquellas que están prácticamente registradas por el Banhprovi, para que las familias puedan abocarse a estas instituciones financieras y puedan solicitar sus créditos y que nosotros podamos ahora atender y tener una buena fluidez de los recursos".