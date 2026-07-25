¿Cuándo estarán disponibles los fondos de Banhprovi en la banca privada para préstamos de vivienda?

El sueño de muchos hondureños es poder adquirir una vivienda propia y dejar de alquilar; sin embargo, para muchos esta meta aún no se materializa.
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) facilita créditos accesibles enfocados principalmente en vivienda. Aunque hace unas semanas se informó que ya cuenta con fondos para la banca de primer piso, muchos hondureños esperan los recursos que serán desembolsados a la banca privada, donde actualmente permanecen en listas de espera.
Sergio Amaya, presidente de Banhprovi, en una entrevista con HCH dio a conocer que cuentan con 400 millones de dólares aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), como parte del Plan Nacional de Inclusión Financiera para Vivienda "Honduras Tiene Casa", una iniciativa del gobierno del presidente Nasry Asfura.
"Muy pronto, Banhprovi anunciará oficialmente las condiciones, requisitos y mecanismos mediante los cuales las familias hondureñas podrán acceder a este financiamiento, el cual será canalizado a través de las Instituciones Financieras Intermediarias autorizadas", postearon las autoridades de Banhprovi.
Además, aseguraron que: "Mientras inicia esta nueva etapa, Banhprovi mantiene fondos disponibles para vivienda a través de su Banca de Primer Piso, por lo que las personas interesadas pueden acercarse desde ahora a nuestras agencias para conocer las opciones de financiamiento vigentes".
Aunque existe la opción de acudir directamente a Banhprovi, muchos hondureños optan por realizar el proceso mediante la banca privada y, ante la falta de fondos disponibles, permanecen en listas de espera. Durante la entrevista con HCH, Amaya sostuvo que entre septiembre y octubre esperan que, tras el desembolso de los fondos del CAF, ya exista disponibilidad en la banca privada.
"En la semana pasada logramos tener aprobado un financiamiento a través de la Secretaría de Finanzas, que es la que ha venido gestionando también estos recursos. Y se aprobaron 400 millones de dólares solo para vivienda. Estos recursos van a venir directamente al Banhprovi. Una vez que la Secretaría transfiera estos recursos a Banhprovi, estos fondos van a servir para poder financiar viviendas en todo el país" informó Amaya.
Posteriormente, confirmó: "Nosotros ya estábamos preparando un plan de acción que esperamos que los primeros días de agosto, septiembre, tengamos ya disponibilidad de los recursos y poder empezar a atender en todas las instituciones intermediarias, como ser bancos, cooperativas o todas aquellas que están prácticamente registradas por el Banhprovi, para que las familias puedan abocarse a estas instituciones financieras y puedan solicitar sus créditos y que nosotros podamos ahora atender y tener una buena fluidez de los recursos".
Amaya explicó que en un plazo aproximado de dos meses se espera que los recursos ya estén disponibles en las instituciones financieras intermediarias, como bancos y cooperativas, para que las familias interesadas puedan iniciar sus trámites de financiamiento para adquirir una vivienda.
El presidente de Banhprovi indicó que las personas que ya tienen identificada la vivienda que desean comprar pueden avanzar con el proceso y acercarse a las instituciones autorizadas.