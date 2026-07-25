Vaguada y onda tropical dejarán lluvias en Honduras: estas serán las zonas más afectadas este sábado

Una vaguada en altura, en combinación con el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional, mantendrá condiciones inestables durante este sábado 25 de julio, favoreciendo la formación de lluvias y chubascos de variada intensidad en Honduras según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
De acuerdo con el pronóstico, las regiones oriental, norte y occidental serán las más afectadas, donde se esperan lluvias y chubascos moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en algunos sectores.
En el resto del territorio nacional también se prevén precipitaciones, aunque de intensidad débil a moderada, debido a la humedad generada por ambos sistemas atmosféricos que influirán durante gran parte de la jornada.
En cuanto a las temperaturas, los departamentos del sur continuarán registrando el ambiente más caluroso del país. Valle alcanzará una temperatura máxima de 40 grados Celsius y una mínima de 26, mientras que Choluteca también llegará a los 40 grados, con una mínima de 24.
En la zona norte, Cortés tendrá temperaturas entre los 24 y 34 grados, Atlántida entre los 23 y 31, Colón entre los 24 y 33, Islas de la Bahía entre los 28 y 31, Santa Bárbara entre los 23 y 33, y Yoro registrará máximas de 33 y mínimas de 21 grados.
Para el centro del país, Francisco Morazán tendrá temperaturas entre los 19 y 29 grados, Comayagua entre los 21 y 31, La Paz entre los 21 y 32, y Olancho registrará máximas de 32 y mínimas de 23 grados.
En el occidente, Copán alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 18; Ocotepeque tendrá temperaturas entre los 21 y 32 grados; Lempira registrará máximas de 30 y mínimas de 19; mientras que Intibucá será el departamento con el ambiente más fresco, con temperaturas entre los 16 y 24 grados.
En el oriente del país, El Paraíso tendrá temperaturas entre los 20 y 29 grados, mientras que Gracias a Dios registrará máximas de 31 y mínimas de 23 grados, manteniendo condiciones cálidas acompañadas de lluvias y tormentas eléctricas.
El pronóstico indica que las precipitaciones estarán presentes en los 18 departamentos de Honduras durante este sábado, aunque con diferente intensidad.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones del tiempo a través de los canales oficiales.