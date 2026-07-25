Vaguada y onda tropical dejarán lluvias en Honduras: estas serán las zonas más afectadas este sábado

En la zona norte, Cortés tendrá temperaturas entre los 24 y 34 grados, Atlántida entre los 23 y 31, Colón entre los 24 y 33, Islas de la Bahía entre los 28 y 31, Santa Bárbara entre los 23 y 33, y Yoro registrará máximas de 33 y mínimas de 21 grados.