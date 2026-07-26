Identifican y entregan cuerpo de joven encontrado embolsado en colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Como Jareck Alejandro Villatoro López de 19 años de edad fue identificado el cuerpo que la mañana del sábado fue encontrado embolsado en la calle principal de la colonia Nueva Suyapa de la capital. Los familiares llegaron en horas de la mañana de este domingo a la morgue de Medina Forense y reclamaron el cadáver para ser velado y sepultado.

Los parientes se mostraron herméticos y no dieron a conocer detalles sobre el crimen, pues estaban muy consternados por lo ocurrido. Las autoridades recibieron una llamada de alerta sobre el cuerpo que estaba embolsado en la acera de la calle, por lo que se trasladaron al lugar y verificaron lo ocurrido. La víctima estaba atado y sin ropa. Al lugar llegó Medicina Forense para realizar el levantamiento, registrándolo como desconocido.