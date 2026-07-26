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Identifican y entregan cuerpo de joven encontrado embolsado en colonia Nueva Suyapa

El cuerpo del joven encontrado embolsado en Nueva Suyapa fue identificado en Medicina Forense y entregado a los familiares para ser velado y sepultado

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 10:27
Identifican y entregan cuerpo de joven encontrado embolsado en colonia Nueva Suyapa

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo que fue encontrado embolsado en la calle principal que conduce a la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Como Jareck Alejandro Villatoro López de 19 años de edad fue identificado el cuerpo que la mañana del sábado fue encontrado embolsado en la calle principal de la colonia Nueva Suyapa de la capital.

Los familiares llegaron en horas de la mañana de este domingo a la morgue de Medina Forense y reclamaron el cadáver para ser velado y sepultado.

Embolsado hallan el cuerpo de una persona en la entrada de la colonia Nueva Suyapa

Los parientes se mostraron herméticos y no dieron a conocer detalles sobre el crimen, pues estaban muy consternados por lo ocurrido.

Las autoridades recibieron una llamada de alerta sobre el cuerpo que estaba embolsado en la acera de la calle, por lo que se trasladaron al lugar y verificaron lo ocurrido.

La víctima estaba atado y sin ropa. Al lugar llegó Medicina Forense para realizar el levantamiento, registrándolo como desconocido.

Encuentran cadáver embolsado en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa

De forma preliminar se dio a conocer que fue lanzado al lugar en horas de la madrugada del sábado y personas que transitaban por la zona observaron la bolsa color negro que contenía el cuerpo humano.

A través de análisis de huellas dactilares fue identificado por el personal de dactiloscopía y luego de realizar los trámites correspondientes fue entregado a los parientes.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las investigaciones para determinar las causas y responsables de haber cometido el crimen en contra de Jareck Alejandro Villatoro López.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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