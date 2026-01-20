  1. Inicio
Albañil era persona en moto atropellada en el bulevar FF AA

El cuerpo fue reclamado ayer y lo trasladaron a Azacualpa para ser velado y sepultado

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 07:28
Erlin Zaúl Zerón falleció tras un accidente en el Fuerzas Armadas.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Como Erlin Zaúl Zerón Zerón de, 39 años de edad, fue identificado por los familiares el motociclista que perdió la vida al ser atropellado por una rastra en el bulevar Fuerzas Armadas .

El percance ocurrió a eso de las 11:00 de la mañana del sábado 17 de enero cuando Zerón Zerón primero colisionó con otra motocicleta a inmediaciones de la entrada a la colonia 21 de febrero de Comayagüela y cuando estaba tirado en el pavimento fue embestido por una rastra y expiró casi al instante.

Los familiares que llegaron a reclamar el cuerpo a la morgue de Medicina Forense comentaron que el fallecido era albañil y residía en la colonia Santa Cecilia de Comayagüela.

Uno de los parientes comentó que no se daban cuenta de que había fallecido y fue hasta la mañana de ayer que les informó de lo ocurrido.

