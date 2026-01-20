Albañil era persona en moto atropellada en el bulevar FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- Como Erlin Zaúl Zerón Zerón de, 39 años de edad, fue identificado por los familiares el motociclista que perdió la vida al ser atropellado por una rastra en el bulevar Fuerzas Armadas .

El percance ocurrió a eso de las 11:00 de la mañana del sábado 17 de enero cuando Zerón Zerón primero colisionó con otra motocicleta a inmediaciones de la entrada a la colonia 21 de febrero de Comayagüela y cuando estaba tirado en el pavimento fue embestido por una rastra y expiró casi al instante.