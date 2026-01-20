Joven de 17 años muere electrocutado por cable de alta tensión en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- Un joven de 17 años murió electrocutado tras tocar accidentalmente un cable de alta tensión que estaba expuesto en la vía pública, la noche del pasado lunes 19 de enero, en el sector Monte Placentero, en Roatán. La víctima fue identificada como Brayan Oniel López, y residía en el barrio Los Fuertes, pero era originario de La Mosquitia, Gracias a Dios.

Según la versión de testigos, un camión había chocado con un poste debido a la poca visibilidad por las fuertes lluvias que han azotado la zona, dejando cables expuestos, situación que a su parecer, contribuyó con la tragedia, ya que el fallecido "se topó accidentalmente" con un cable de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica. Tras el incidente, autoridades policiales y miembros de la Cruz Roja se apersonaron al lugar de los hechos, sin embargo, el menor ya no tenía signos vitales.