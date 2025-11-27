Joven de 22 años muere electrocutado sobre un árbol en Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras.- Un joven de apenas 22 años murió electrocutado este jueves -27 de noviembre- mientras se encontraba en lo alto de un árbol, informaron equipos de rescate.
El hecho ocurrió en la aldea San José, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. Vecinos del sector se percataron del hecho e inmediatamente alertaron al Cuerpo de Bomberos.
El personal de emergencia se desplazó hasta la escena donde ocurrió el accidente y encontraron el cuerpo del joven, que no podía ser retirado del lugar debido a la altura.
Durante el proceso de rescate, las autoridades verificaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, retiraron el cadáver del árbol donde había quedado atrapado.
La víctima fue identificada como Ramón Arturo Urbina Orellana, de apenas 22 años. Las autoridades no informaron sobre las razones por las que el joven se encontraba sobre el árbol.
Momentos después, lo entregaron a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes realizaron el levantamiento correspondiente.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que el joven tuvo contacto con la línea eléctrica que provocó su muerte. Hasta ahora, no han dado mayor información al respecto.