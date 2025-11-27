Joven de 22 años muere electrocutado sobre un árbol en Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras.- Un joven de apenas 22 años murió electrocutado este jueves -27 de noviembre- mientras se encontraba en lo alto de un árbol, informaron equipos de rescate.

El hecho ocurrió en la aldea San José, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. Vecinos del sector se percataron del hecho e inmediatamente alertaron al Cuerpo de Bomberos.

El personal de emergencia se desplazó hasta la escena donde ocurrió el accidente y encontraron el cuerpo del joven, que no podía ser retirado del lugar debido a la altura.